    Aktie steigt

    Novo Nordisk: Wegovy pulverisiert Lilly – 57 Prozent weniger Herzinfarkte!

    Eine neue Real-World-Studie zeigt: Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy senkt Herzrisiken deutlich stärker als Eli Lillys Zepbound. Für den 150-Milliarden-Markt könnte das ein Wendepunkt sein.

    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Novo Nordisk hat neue Studiendaten vorgelegt, die seinem Blockbuster-Medikament Wegovy (Semaglutid) im direkten Vergleich mit Eli Lillys Tirzepatid (Mounjaro/Zepbound) deutliche Vorteile beim Herzschutz attestieren. In einer Real-World-Analyse unter mehr als 21.000 übergewichtigen oder adipösen US-Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ohne Diabetes, reduzierte Wegovy das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod bei durchgehender Anwendung um 57 Prozent gegenüber Tirzepatid. Auch unabhängig von möglichen Behandlungspausen zeigte sich noch eine Reduktion um 29 Prozent. Die Novo-Aktie reagiert am Montag mit deutlichen Kursgewinnen von über 3 Prozent auf die Studiendaten.

    Die Ergebnisse stammen aus der sogenannten STEER-Studie, die Daten aus den Jahren 2016 bis 2024 aus der Komodo-Datenbank auswertete. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug rund acht Monate. Schwere kardiovaskuläre Ereignisse waren in beiden Gruppen selten, traten aber bei Wegovy mit 0,1 Prozent signifikant seltener auf als bei Tirzepatid mit 0,4 Prozent.

    "Diese Daten bestätigen, dass Semaglutid das einzige verfügbare GLP-1-basierte Medikament mit nachgewiesenen kardiovaskulären Vorteilen für Menschen mit Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ohne Diabetes ist", erklärte Ludovic Helfgott, Leiter der Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo Nordisk. Die Ergebnisse wurden auf dem Kongress der European Society of Cardiology in Madrid vorgestellt.

    Die Daten sind zwar nicht das Ergebnis einer randomisierten, kontrollierten Studie und erlauben daher keine endgültige Ursache-Wirkungs-Zuordnung. Dennoch stützen sie Novos Position in einem Markt, der bis Anfang der 2030er Jahre ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Analysten sehen darin Rückenwind, da Novo zuletzt in den USA Marktanteile an Lillys Zepbound verloren hatte.

    Bereits Anfang August hatte das dänische Unternehmen einen Einstellungsstopp für nicht-kritische Stellen verhängt, ein Signal für steigenden Wettbewerbsdruck. Die neuen Daten könnten nun dazu beitragen, Wegovy klarer vom Rivalen Tirzepatid abzugrenzen – und Novos Position als Marktführer zu festigen.

    Zusätzlich prüft die US-Arzneimittelbehörde FDA eine hochdosierte, orale Version von Wegovy, die laut Spätphasenstudien übergewichtigen Erwachsenen half, bis zu 15 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Eine Zulassung noch in diesem Jahr gilt als möglich.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
