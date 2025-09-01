Neue Einstiegschancen aufgrund Gewinnmitnahmen?

Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz des amerikanischen Chipanbieters Nvidia um 56 Prozent auf 46,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden US-Dollar. Dies gab der US-Konzern in der Nacht zum vergangenen Donnerstag bekannt. Kein Wettbewerber wächst derzeit so dynamisch und erzielt eine vergleichbare Profitabilität. Firmen wie OpenAI, Google und Meta nutzen Nvidias Halbleiter, um ihre rechenintensiven Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu trainieren. Ausschlaggebend für Nvidias hohe Gewinne ist die firmeneigene Programmierschnittstelle CUDA. Diese Technologie ist der Hauptgrund dafür, dass es bislang keinem Konkurrenten wie AMD oder Intel gelungen ist, Nvidia ernsthaft Konkurrenz zu machen.

Der Anfang Januar 2023 gestartete Aufwärtstrend wurde am Montag, dem 27. Januar 2025, durch den sogenannten Deepseek-Moment nachhaltig unterbrochen. Die Entwickler von Deepseek demonstrierten, dass komplexe Berechnungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) auch mit geringerer Hardwareleistung möglich sind. Zusätzlich belastete die Umsetzung der Zollpolitik von Donald Trump die Nvidia-Aktie. Trotz dieser Rückschläge hat sich der Aktienkurs von Nvidia inzwischen erholt und am 12. August 2025 mit 184,48 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Damit stieg der Kurs seit dem partiellen Tief von 86,62 US-Dollar am 7. April – dem Höhepunkt der Unsicherheit bezüglich der US-Zollpolitik – um 113 Prozent. Der Kurs hat mittlerweile neues Terrain erschlossen, wobei die Aufwärtsdynamik jedoch nachgelassen hat. Auch die hohe Volatilität, die seit dem sogenannten Liberation-Day Anfang April zu beobachten war, ist inzwischen zurückgegangen. Am vergangenen Freitag waren die Halbleiterwerte von Gewinnmitnahmen geprägt. Nvidia ging mit einem Kursverlust von 3,32 Prozent aus dem Handel und notiert damit knapp sechs Prozent unter dem Allzeithoch. Sollte sich die Korrektur fortsetzen, könnte die Widerstandszone zwischen 153,13 und 167,83 US-Dollar erneut ins Visier geraten. Mittelfristig bietet die mögliche Aufhebung der Exportbeschränkungen nach China Nvidia jedoch weiterhin Chancen, den Kurs erneut zu stärken.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar)

Fazit Das Geschäft von Nvidia könnte durch die Aufhebung der Einschränkungen im Handel mit China noch weiter expandieren. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MM01E6) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Nvidia Corporation in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,76 profitieren. Das Ziel sei bei 202,01 US-Dollar angenommen (6,33 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 154,57 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,27 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM01E6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,95 – 3,96 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 128,12 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation KO-Schwelle: 128,12 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,33 Euro Hebel: 3,76 Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Morgan Stanley

