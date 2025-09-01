    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Großhandel verliert 43.000 Arbeitsplätze in einem Jahr

    Berlin (ots) - "Die neuen Arbeitsmarktzahlen sind dramatisch. Wir brauchen jetzt
    dringend Reformen, die den Standort wieder stärken: Runter mit den
    Sozialversicherungsbeiträgen, weniger unnütze Berichtspflichten und Entlastung
    bei den Energiekosten. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, drohen weitere
    Verluste und die Schwächung des Standorts Deutschland wird zunehmen. Wir sind
    immer weniger flexibel und immer weniger wettbewerbsfähig. Die Folgen sehen wir
    Tag für Tag in den Betrieben: In den vergangenen zwölf Monaten (Juni 2024 bis
    Juni 2025) sind knapp 43.000 Arbeitsplätze im Großhandel verloren gegangen.
    Dieser drastische Rückgang ist ein alarmierendes Signal für uns und ein Ausdruck
    der massiven Nachfrageschwäche. Es zeigt, wie sehr auch mittelständische
    Unternehmen betroffen sind", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des
    Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zu der Entwicklung der
    Arbeitsplatzzahlen im Großhandel.

    Und Jandura weiter: "Die Wirtschaft hat lange genug gewartet. Eine Reduzierung
    der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent würde Beschäftigung sichern und
    Unternehmen entlasten. Ein konsequenter Abbau von Deregulierung und Abbau von
    Berichtspflichten würde den Betrieben wieder mehr Zeit fürs Geschäft lassen.
    Spürbare Entlastung bei den Energiekosten und Steuern für alle Unternehmen, auch
    den Mittelstand. Das erhält Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfähigkeit. Nach
    10 Jahren des Stillstands und immer neuen Berichtspflichten hat sich unsere
    Situation extrem verschlechtert. Wir brauchen endlich entschlossenes Handeln.
    Mut zur Veränderung. Und diese Veränderungen hätten unmittelbare positive Folgen
    auf die Wirtschaft. Geht es der Wirtschaft wieder gut, sind die Staatskassen
    auch voller, die Menschen haben Arbeit und wir können uns um Projekte kümmern,
    die unsere Zukunft verbessern. Steuererhöhungen, wie sie die SPD gerade fordert,
    sind wirklich das letzte, was dieser Standort gebrauchen kann."

    1. September 2025

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6107567
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Großhandel verliert 43.000 Arbeitsplätze in einem Jahr "Die neuen Arbeitsmarktzahlen sind dramatisch. Wir brauchen jetzt dringend Reformen, die den Standort wieder stärken: Runter mit den Sozialversicherungsbeiträgen, weniger unnütze Berichtspflichten und Entlastung bei den Energiekosten. Wenn wir jetzt …