Großhandel verliert 43.000 Arbeitsplätze in einem Jahr

Berlin (ots) - "Die neuen Arbeitsmarktzahlen sind dramatisch. Wir brauchen jetzt

dringend Reformen, die den Standort wieder stärken: Runter mit den

Sozialversicherungsbeiträgen, weniger unnütze Berichtspflichten und Entlastung

bei den Energiekosten. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, drohen weitere

Verluste und die Schwächung des Standorts Deutschland wird zunehmen. Wir sind

immer weniger flexibel und immer weniger wettbewerbsfähig. Die Folgen sehen wir

Tag für Tag in den Betrieben: In den vergangenen zwölf Monaten (Juni 2024 bis

Juni 2025) sind knapp 43.000 Arbeitsplätze im Großhandel verloren gegangen.

Dieser drastische Rückgang ist ein alarmierendes Signal für uns und ein Ausdruck

der massiven Nachfrageschwäche. Es zeigt, wie sehr auch mittelständische

Unternehmen betroffen sind", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zu der Entwicklung der

Arbeitsplatzzahlen im Großhandel.



Und Jandura weiter: "Die Wirtschaft hat lange genug gewartet. Eine Reduzierung

der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent würde Beschäftigung sichern und

Unternehmen entlasten. Ein konsequenter Abbau von Deregulierung und Abbau von

Berichtspflichten würde den Betrieben wieder mehr Zeit fürs Geschäft lassen.

Spürbare Entlastung bei den Energiekosten und Steuern für alle Unternehmen, auch

den Mittelstand. Das erhält Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfähigkeit. Nach

10 Jahren des Stillstands und immer neuen Berichtspflichten hat sich unsere

Situation extrem verschlechtert. Wir brauchen endlich entschlossenes Handeln.

Mut zur Veränderung. Und diese Veränderungen hätten unmittelbare positive Folgen

auf die Wirtschaft. Geht es der Wirtschaft wieder gut, sind die Staatskassen

auch voller, die Menschen haben Arbeit und wir können uns um Projekte kümmern,

die unsere Zukunft verbessern. Steuererhöhungen, wie sie die SPD gerade fordert,

sind wirklich das letzte, was dieser Standort gebrauchen kann."



1. September 2025



