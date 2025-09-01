Großhandel verliert 43.000 Arbeitsplätze in einem Jahr
Berlin (ots) - "Die neuen Arbeitsmarktzahlen sind dramatisch. Wir brauchen jetzt
dringend Reformen, die den Standort wieder stärken: Runter mit den
Sozialversicherungsbeiträgen, weniger unnütze Berichtspflichten und Entlastung
bei den Energiekosten. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, drohen weitere
Verluste und die Schwächung des Standorts Deutschland wird zunehmen. Wir sind
immer weniger flexibel und immer weniger wettbewerbsfähig. Die Folgen sehen wir
Tag für Tag in den Betrieben: In den vergangenen zwölf Monaten (Juni 2024 bis
Juni 2025) sind knapp 43.000 Arbeitsplätze im Großhandel verloren gegangen.
Dieser drastische Rückgang ist ein alarmierendes Signal für uns und ein Ausdruck
der massiven Nachfrageschwäche. Es zeigt, wie sehr auch mittelständische
Unternehmen betroffen sind", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des
Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zu der Entwicklung der
Arbeitsplatzzahlen im Großhandel.
Und Jandura weiter: "Die Wirtschaft hat lange genug gewartet. Eine Reduzierung
der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent würde Beschäftigung sichern und
Unternehmen entlasten. Ein konsequenter Abbau von Deregulierung und Abbau von
Berichtspflichten würde den Betrieben wieder mehr Zeit fürs Geschäft lassen.
Spürbare Entlastung bei den Energiekosten und Steuern für alle Unternehmen, auch
den Mittelstand. Das erhält Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfähigkeit. Nach
10 Jahren des Stillstands und immer neuen Berichtspflichten hat sich unsere
Situation extrem verschlechtert. Wir brauchen endlich entschlossenes Handeln.
Mut zur Veränderung. Und diese Veränderungen hätten unmittelbare positive Folgen
auf die Wirtschaft. Geht es der Wirtschaft wieder gut, sind die Staatskassen
auch voller, die Menschen haben Arbeit und wir können uns um Projekte kümmern,
die unsere Zukunft verbessern. Steuererhöhungen, wie sie die SPD gerade fordert,
sind wirklich das letzte, was dieser Standort gebrauchen kann."
1. September 2025
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6107567
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
1. September 2025
