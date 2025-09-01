    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    The Platform Group AG: Unternehmensanleihe 2024 aufgestockt!

    The Platform Group AG hat ihre Unternehmensanleihe erfolgreich um 20 Mio. Euro aufgestockt, um ihre Expansionspläne zu finanzieren. Die Anleihe, die bis 2028 läuft, bietet Investoren 8,875 % Zinsen.

    Foto: Fashionette AG
    • The Platform Group AG hat das Volumen ihrer Unternehmensanleihe 2024/2028 um 20 Mio. Euro auf insgesamt 70 Mio. Euro erhöht.
    • Die zusätzlichen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert und die Transaktion war überzeichnet.
    • Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet.
    • Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und einen jährlichen Zinssatz von 8,875 %.
    • The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das in 27 Branchen tätig ist, darunter Möbelhandel, Maschinenhandel und Luxusmode, mit einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.
    • Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und betreibt europaweit 19 Standorte.

    Der nächste wichtige Termin, Herbstkonferenz 1./2. September, bei The Platform Group ist am 01.09.2025.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,8000EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    -0,20 %
    -1,41 %
    +15,26 %
    -11,13 %
    +15,80 %
    +96,40 %
    -68,39 %
    ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
