    Samsung und SK Hynix verlieren China-Genehmigungen!

    Die USA entziehen Samsung und SK Hynix die Sonderrechte in China und verschärfen damit den globalen Chipkonflikt weiter.

    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Die Vereinigten Staaten ziehen die Verschärfungen im globalen Chipkrieg weiter an. Wie aus dem Federal Register hervorgeht, entzieht das US-Handelsministerium den südkoreanischen Technologieriesen Samsung Electronics und SK Hynix Sondergenehmigungen, die es ihnen bislang ermöglichten, ohne Lizenzpflicht US-Halbleiterfertigungsausrüstung nach China zu liefern. Auch Intel ist betroffen, obwohl der Konzern seine Fabrik im chinesischen Dalian bereits zum Verkauf gestellt hat.

    Die Entscheidung markiert eine deutliche Verschärfung der Exportkontrollen, die seit 2022 gelten. Bisher hatten Samsung und SK Hynix – die beiden größten Speicherchipproduzenten der Welt – Ausnahmen, die den Betrieb ihrer milliardenschweren Werke in China absicherten. Nun sollen diese Privilegien in 120 Tagen auslaufen.

    Neue Lizenzpflicht – aber keine Erweiterungen

    Zwar betont das US-Handelsministerium, dass Lizenzanträge für den Weiterbetrieb bestehender Anlagen in China genehmigt werden sollen. Allerdings schließt es eine Freigabe für Kapazitätserweiterungen oder technologische Aufrüstungen aus. Damit könnte die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Hersteller langfristig geschwächt werden.

    "Dieser Schritt erschwert es koreanischen Chipherstellern mit Produktionsstätten in China, weiterhin fortschrittlichere Chips herzustellen", sagte Chris Miller, Autor des Buches Chip War.

    Seoul zwischen Washington und Peking

    Die südkoreanische Regierung reagierte besorgt. Man habe gegenüber den USA die "Bedeutung eines stabilen Betriebs unserer Halbleiterunternehmen in China für die Stabilität der globalen Lieferkette" hervorgehoben, teilte das Industrieministerium in Seoul mit. Gleichzeitig kündigte es an, die Gespräche mit Washington fortzuführen.

    SK Hynix erklärte, man werde den engen Austausch mit Seoul und Washington suchen, "um die Auswirkungen auf unser Geschäft zu minimieren". Samsung äußerte sich zunächst nicht.

    In Peking stieß die US-Maßnahme auf scharfe Kritik. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums erklärte, man lehne die Entscheidung "entschieden ab" und werde "notwendige Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen der Unternehmen zu schützen".

     

    Handelskonflikt bleibt ungelöst

    Die Entscheidung fällt in eine Phase fragiler Handelsgespräche zwischen Washington und Peking. Zwar hatten die USA und Südkorea zuletzt eine Einigung über Zollfragen angekündigt, doch eine formale Vereinbarung blieb aus. Derzeit gilt ein Zoll-Waffenstillstand mit 30 Prozent US-Abgaben auf chinesische Importe und 10 Prozent Gegenzöllen aus China – befristet bis November.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
