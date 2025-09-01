ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 300 Euro
- JPMorgan belässt Siemens auf "Overweight" mit 300 Euro.
- Trennung von Siemens Healthineers birgt Risiken.
- Kapitalmarkttag am 9. Dezember zur Planung erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Phil Buller spielte in seiner am Montag vorliegenden Analyse die Umsetzung der Trennung von Siemens Healthineers durch. Dabei geht er davon aus, dass der Wert der Beteiligung von 73 Prozent fast ein Drittel höher läge, gäbe es die Risiken der Trennung vom Mutterkonzern nicht. Bullers Kursziel für Siemens enthält einen zehnprozentigen Abschlag für die schwer abschätzbaren Abspaltungskosten dieses komplexen Vorhabens. Im Optimalfall werde Siemens Health einfach steuerfrei komplett abgespalten. Die anderen Möglichkeiten wären eine Trennung von einem Teil mittels Sachdividende, Platzierungen in Tranchen, über einen Erwerb durch den Siemens-Pensionsfonds, eine Holding oder gar den Aktientausch bei eigenen Anlegern. Den tatsächlichen Plan erwartet Buller am Kapitalmarkttag am 9. Dezember./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 19:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 238,7 auf Tradegate (01. September 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 191,68 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,22 %/+25,16 % bedeutet.
Heute um 17 Uhr findet wieder ein virtuelles Anlegerforum statt: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-siemens-ag/1536798
bis zum Jahrehöchstkurs von 243,55 sind es prozentual nur noch + 4,8%
Wie in den letzten Wochen wird auch dieser Anstieg schon wieder abverkauft.