JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 14000 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 138,5 auf Tradegate (01. September 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -0,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 212,23 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3048. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,38GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14.000,00GBP was eine Bandbreite von -19,65 %/+10.126,44 % bedeutet.