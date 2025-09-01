ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 14000 Pence
- JPMorgan belässt Astrazeneca auf "Overweight".
- Kursziel für Astrazeneca bei 14000 Pence.
- Baxdrostat zeigt signifikante Blutdrucksenkung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) präsentierten Studiendaten zu Baxdrostat hätten eine deutliche Reduzierung des Blutdrucks und das wettbewerbsfähige Profil des Herzmittels bestätigt, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 138,5 auf Tradegate (01. September 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -0,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 212,23 Mrd..
AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3048. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,38GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14.000,00GBP was eine Bandbreite von -19,65 %/+10.126,44 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 14000 Euro