Canopy Growth Aktie gerät unter starken Druck - 01.09.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Canopy Growth in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,22 % bestehen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Canopy Growth Aktie. Mit einer Performance von -7,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +11,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -52,84 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +37,24 % 3 Monate +6,22 % 1 Jahr -73,47 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 240 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 340,11 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.