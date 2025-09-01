InflaRx - Aktie schießt in die Höhe +10,70 % - 01.09.2025

Die InflaRx Aktie konnte bisher um +10,70 % auf 1,5000€ zulegen. Das sind +0,1450 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

InflaRx entwickelt innovative Therapien gegen Entzündungskrankheiten, mit IFX-1 als Hauptprodukt. Es konkurriert mit Firmen wie Alexion und Novartis, wobei es sich durch spezialisierte Ansätze zur Komplementhemmung auszeichnet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von InflaRx über einen Zuwachs von +92,91 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +77,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von InflaRx -43,76 % verloren.

InflaRx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +77,33 % 1 Monat +74,94 % 3 Monate +92,91 % 1 Jahr -6,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur InflaRx Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der InflaRx Aktie. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der jüngsten Kursgewinne und spekulieren über mögliche positive Nachrichten, die den Kurs weiter antreiben könnten. Gleichzeitig berichten viele von persönlichen Verlusten und zeigen sich skeptisch, ob die aktuellen Entwicklungen langfristig tragfähig sind. Technische Aspekte und Handelsvolumen werden ebenfalls thematisiert, wobei einige Nutzer optimistisch auf steigende Umsätze hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber InflaRx eingestellt.

Informationen zur InflaRx Aktie

Es gibt 59 Mio. InflaRx Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,31 Mio. wert.

InflaRx Aktie jetzt kaufen?

Ob die InflaRx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur InflaRx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.