TeamViewer Aktie klettert deutlich - 01.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +8,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,54 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -4,12 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,28 % 1 Monat +0,72 % 3 Monate -11,54 % 1 Jahr -26,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die durch eine Hochstufung von Bank of America auf 'Buy' unterstützt wird. Die Möglichkeit, im MDAX zu bleiben, wird als entscheidend für die Stabilität des Kurses angesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass der Anstieg durch spekulative Aktivitäten beeinflusst wird, was die Nachhaltigkeit des Kurses in Frage stellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.