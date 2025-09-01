Meitu Aktie sackt ab - 01.09.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meitu-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +75,68 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die Meitu Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -12,31 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meitu Aktie damit um +10,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Meitu +263,13 % gewonnen.

Meitu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,17 % 1 Monat +14,04 % 3 Monate +75,68 % 1 Jahr +396,18 %

Informationen zur Meitu Aktie

Es gibt 5 Mrd. Meitu Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,20 Mrd. wert.

Meitu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meitu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meitu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.