Dax startet freundlich in den September

Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark auf. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten in diesem Bereich im August hin, während dem staatlichen Einkaufsmanagerindex zufolge die Stimmung in den großen und staatlichen Industrie schlecht blieb. Zudem überzeugte der Handelsriese Alibaba mit einem Umsatzsprung bei KI-bezogenen Produkten.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 24.030 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 30.440 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,5 Prozent hoch auf 5.375 Zähler.

Für den Dax gehe es erst einmal weiter darum, die 24.000er Marke nicht aus den Augen zu verlieren oder - besser noch - sie wieder zu halten, damit keine neuen Kursverluste drohten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter. Laut IG-Markets-Experte Christian Henke ist seine Bilanz "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der "goldene Herbst" womöglich wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

Wie unruhig es aber erst einmal werden könnte, dürfte womöglich bereits diese Woche zeigen. Nicht nur, dass am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für August ansteht, der eine wichtige Indikation für die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein könnte. Obendrein werden wohl auch noch zwei wichtige Prozesse vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gerichtshof entschieden.

Einerseits geht es um die Rechtmäßigkeit von Trumps Zöllen und andererseits um die angestrebte Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook. "Und jede dieser beiden Entscheidungen wird weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung der USA und damit auch für die Entwicklung der Börsen haben", warnt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Hier in Europa bleibe zudem Frankreich ein großer Unsicherheitsfaktor für die Börsen.

Unter den Einzelwerten ging es erneut für Rüstungsaktien aufwärts: Nach deutlichen Gewinnen am Freitag stiegen Rheinmetall im Dax um weitere 2,0 Prozent. Renk gewannen im MDax 1,7 Prozent und Hensoldt legten dort um 1,4 Prozent zu.

Eine positive Studie der Bank of America (BofA) zu Teamviewer katapultierte das Papier des Software-Unternehmens um 8,9 Prozent nach oben. Die BofA stufte das Papier um gleich zwei Stufen, von "Underperform" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel auf 16,30 Euro an. Die KI-Fähigkeiten von Teamviewer sorgten für einen Vorsprung im Vergleich zur Konkurrenz, schrieb Analyst Victor Cheng und sieht insgesamt die langfristigen Chancen nun optimistischer.

Thyssenkrupp zeigten sich unterdessen mit plus 0,2 Prozent nicht davon bewegt, dass Norwegen im Rahmen seines umfangreichen Militärbeschaffungsplans Fregatten aus Großbritannien kauft./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 1.726 auf Tradegate (01. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,45 %/-0,66 % bedeutet.



