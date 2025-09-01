    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Sartorius Vz. Aktie gewinnt an Wert - 01.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Sartorius Vz. Aktie bisher um +3,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

    Sartorius Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von +3,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten Verluste von -6,38 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +1,24 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Sartorius Vz. auf -7,15 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

    Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,24 %
    1 Monat +5,97 %
    3 Monate -6,38 %
    1 Jahr -20,39 %

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,63 Mrd.EUR wert.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    +3,40 %
    +1,54 %
    +6,83 %
    -6,28 %
    -20,32 %
    -52,44 %
    -44,42 %
    +304,95 %
    +1.709.900,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563



