ARI Motors: Planzahlen 2025–2029 & Strategien für mehr Shareholder Value!
ARI Motors Industries SE plant ehrgeizige Schritte, um von 2025 bis 2029 ein Umsatzwachstum von 5,6 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR zu erreichen und den Shareholder Value zu erhöhen.
Foto: ARI Motors GmbH
- ARI Motors Industries SE veröffentlicht aktualisierte Planzahlen für die Jahre 2025 bis 2029, die ein Umsatzwachstum von 5,6 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR vorsehen.
- Die Unternehmensbewertungen liegen deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung, mit einem Equity Value zwischen 22,33 Mio. EUR und 27,56 Mio. EUR.
- Für 2025 wird eine zurückhaltende Nachfrage im Neufahrzeugsegment erwartet, während das Gebrauchtwagengeschäft und die Serviceumsätze steigen sollen.
- Ab 2026 wird ein neues Leichttransportermodell eingeführt, das einen höheren Mehrwert für Kunden bieten soll.
- Die Gesellschaft plant Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Value, einschließlich intensiverer Kapitalmarktkommunikation und Stärkung der Investor-Relations-Aktivitäten.
- Geschäftsführer Thomas Kuwatsch betont die Unterbewertung des Unternehmens und kündigt eine Roadshow zur Ansprache von Investoren an, um das Interesse am Unternehmen zu steigern.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte