    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an das erstmals seit 2023 wieder ausgegebene Ergebnisziel (FFO I) an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 71,90EUR auf Tradegate (01. September 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 78
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
