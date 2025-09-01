    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Studiendaten des Herzmittels Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Risikoprofil entspreche allerdings ziemlich genau dem des Konkurrenzmittels Lorundrostat. Daher sieht Papadakis die Nachrichten insgesamt neutral für die Astrazeneca-Aktie./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (01. September 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


