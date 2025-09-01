BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Analystin Luisa Hector rät am Montag, die Aktien der Briten nach guten Studiendaten des Herzmittel Baxdrostat zu kaufen. Als Blutdrucksenker winke ein Umsatzpotenzial von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in Mono- und Kombitherapie./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (01. September 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.