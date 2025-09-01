Einkaufen wird für Amerikaner spürbar teurer – Unternehmen warnen

Besonders hart trifft es den Lebensmittelsektor: Der Kaffeekonzern J.M. Smucker meldete einen Gewinneinbruch von 22 Prozent im US-Geschäft und kündigte weitere Preiserhöhungen an. Hormel Foods , Hersteller von Spam und Skippy, sprach von "steigenden Inputkosten" und verfehlte die Gewinnerwartungen – die Aktie brach um 12 Prozent ein.

Von der Kaffeetasse bis zur Waschmaschine: Amerikas Verbraucher stehen vor einer neuen Teuerungswelle. Handelsketten wie Walmart , Target und Best Buy berichten, dass Zölle die Preise für Lebensmittel, Haushaltswaren und Elektronik bereits nach oben treiben. In den Portemonnaies zeigen wird sich das vor allem in den kommenden Wochen und Monaten. Noch absorbieren die Konzerne selbst einen Großteil der Kosten, doch lange durchhalten können sie das nicht.

Die Unsicherheit ist groß. Ein Bundesberufungsgericht erklärte zuletzt einen Großteil von Präsident Donald Trumps globalen Importzöllen für rechtswidrig, ließ sie aber bis zur Entscheidung des Supreme Court in Kraft. Für Händler bedeutet das: Kalkulieren im Blindflug. "Man weiß schlicht nicht, wie hoch die Kosten am Ende ausfallen werden", warnt Einzelhandelsveteran Mickey Drexler gegenüber Yahoo Finance.

Besonders Walmart-Chef Doug McMillon rechnet mit weiterem Druck: "Mit jeder neuen Warenlieferung sehen wir steigende Kosten. Das wird sich auch im dritten und vierten Quartal fortsetzen." Einzelhändler stehen damit vor der Frage, wie viel sie selbst abfedern können – und was sie an Kunden weitergeben müssen.

Die Folgen zeigen sich bereits im Konsumverhalten. Laut der Universität Michigan sank das Verbrauchervertrauen im August um fast 6 Prozent gegenüber Juli und um mehr als 14 Prozent im Jahresvergleich. Die Inflationserwartungen stiegen von 4,5 auf 4,8 Prozent. Vor allem langlebige Güter gelten als "zu teuer" – für sie fiel die Kaufbereitschaft auf ein Jahrestief.

Das Kaufverhalten spiegelt diese Skepsis wider. Whirlpool beobachtet eine Verschiebung zu günstigeren Geräten, Procter & Gamble registriert, dass Kunden bei Waschmitteln vermehrt auf Billigmarken zurückgreifen. Off-Price-Händler und Discounter profitieren: Dollar Tree, Five Below und TJX Companies verzeichneten seit Jahresbeginn Kursgewinne von 45, 37 und 14 Prozent.

Analysten sprechen von einer "K-förmigen" Wirtschaft: Während einkommensstärkere Haushalte weiter konsumieren, geraten die unteren Einkommensschichten massiv unter Druck. Für viele bedeutet das eine Konzentration auf notwendige Käufe und Schnäppchen.

Die Zollpolitik erreicht zunehmend den Alltag der Verbraucher – und mit jeder neuen Lieferung aus dem Ausland könnten die Preise weiter steigen. Für Washington mag der Zollstreit Teil der Wirtschaftspolitik sein, für Millionen Amerikaner wird er an der Supermarktkasse Realität.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion