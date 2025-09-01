ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 6,80 Euro
- Warburg Research senkt Kursziel auf 6,80 Euro.
- ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Sell" abgestuft.
- Anleger sollen Übernahmeangebot nutzen oder verkaufen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey rät den Anlegern am Montag, die letzte Gelegenheit im Übernahmeangebot von MFE noch zu nutzen oder aber die Anteilsscheine der Münchner zu verkaufen. Seine Schätzungen passte er an den schwachen Werbemarkt an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 8,38 auf Tradegate (01. September 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +5,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +32,21 %/-3,85 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 6,80 Euro
MFE wird auf über 75% aufstocken wollen. Daher geht es weiter hoch.
Damit stehen die Anteilseigner nun vor der Frage, ob auch sie sich letztlich auf das Angebot von MFE einlassen sollten oder nicht. Für den Moment dürfte es dafür verhältnismäßig viel Geld geben, denn fundamental ist ProSiebenSat.1 von einem Aufwärtstrend weit entfernt.
https://www.ntg24.de/ProSiebenSat1-PPF-schmeisst-das-Handtuch-28082025-AGD-Aktien
Neben der cash-Komponente von knapp 4,50 Euro zahlen die Berlusconi-Nachkommen mit 1:1,30 Aktien der MFE. Da MFE heute um 6% stieg, wurde der Kurs von ProSiebenSat 1 kräftig angeschoben.
Bis 1.9.2025 kann noch getauscht werden, weshalb der Kurs von ProSiebenSat 1 in dieser Woche noch sensibel reagiert. Nach dem closing dürfte Abgabedruck bei den MFE-Aktien entstehen. Die Umtauscher der ProSiebenSat 1 - Aktie dürften mehrheitlich Kasse machen.