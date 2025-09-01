Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 01.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.007,44 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +3,17 %, Rheinmetall +2,28 %, Airbus +1,52 %
Flop-Werte: Bayer -1,09 %, E.ON -0,96 %, Deutsche Boerse -0,73 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 30.433,25 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: TeamViewer +9,64 %, Carl Zeiss Meditec +3,61 %, United Internet +3,26 %
Flop-Werte: Evonik Industries -1,26 %, CTS Eventim -1,24 %, Talanx -1,14 %
Der TecDAX steht bei 3.732,78 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.
Top-Werte: TeamViewer +9,64 %, Carl Zeiss Meditec +3,61 %, United Internet +3,26 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,28 %, SILTRONIC AG -1,11 %, SMA Solar Technology -1,01 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.367,35 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,28 %, Nordea Bank Abp +1,70 %, Airbus +1,52 %
Flop-Werte: Vinci -1,09 %, Bayer -1,09 %, Iberdrola -1,05 %
Der ATX steht bei 4.650,35 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: BAWAG Group +1,76 %, Erste Group Bank +1,11 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,98 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,34 %, EVN -0,75 %, Oesterreichische Post -0,52 %
Der SMI bewegt sich bei 12.221,84 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Lonza Group +0,92 %, Novartis +0,68 %, Alcon +0,54 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,47 %, Zurich Insurance Group -0,94 %, Swiss Life Holding -0,86 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.718,49 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Airbus +1,52 %, Renault +1,51 %, Kering +1,33 %
Flop-Werte: Veolia Environnement -1,42 %, ENGIE -1,27 %, Teleperformance -1,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.640,26 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,70 %, Swedbank Shs(A) +1,39 %, SKF (B) +1,30 %
Flop-Werte: ABB -0,10 %, AstraZeneca 0,00 %, Skanska (B) +0,09 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +3,73 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,88 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,79 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,59 %
Flop-Werte: Public Power -0,87 %, Viohalco -0,77 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.