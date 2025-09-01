Börsenstart Europa - 01.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:52) bei 30.433,25 PKT und steigt um +0,61 %. Top-Werte: TeamViewer +9,64 %, Carl Zeiss Meditec +3,61 %, United Internet +3,26 % Flop-Werte: Evonik Industries -1,26 %, CTS Eventim -1,24 %, Talanx -1,14 %

Der DAX bewegt sich bei 24.007,44 PKT und steigt um +0,29 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +3,17 %, Rheinmetall +2,28 %, Airbus +1,52 % Flop-Werte: Bayer -1,09 %, E.ON -0,96 %, Deutsche Boerse -0,73 %

Der TecDAX steht bei 3.732,78 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.

Top-Werte: TeamViewer +9,64 %, Carl Zeiss Meditec +3,61 %, United Internet +3,26 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,28 %, SILTRONIC AG -1,11 %, SMA Solar Technology -1,01 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.367,35 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,28 %, Nordea Bank Abp +1,70 %, Airbus +1,52 %

Flop-Werte: Vinci -1,09 %, Bayer -1,09 %, Iberdrola -1,05 %

Der ATX steht bei 4.650,35 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,76 %, Erste Group Bank +1,11 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,98 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,34 %, EVN -0,75 %, Oesterreichische Post -0,52 %

Der SMI bewegt sich bei 12.221,84 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Lonza Group +0,92 %, Novartis +0,68 %, Alcon +0,54 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,47 %, Zurich Insurance Group -0,94 %, Swiss Life Holding -0,86 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.718,49 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Airbus +1,52 %, Renault +1,51 %, Kering +1,33 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -1,42 %, ENGIE -1,27 %, Teleperformance -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.640,26 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,70 %, Swedbank Shs(A) +1,39 %, SKF (B) +1,30 %

Flop-Werte: ABB -0,10 %, AstraZeneca 0,00 %, Skanska (B) +0,09 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +3,73 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,88 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,79 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,59 %

Flop-Werte: Public Power -0,87 %, Viohalco -0,77 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,59 %