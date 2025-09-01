Rheinmetall Aktie gut behauptet +2,61 % - 01.09.2025

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 1.730,00€ zulegen. Das sind +44,00 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,97 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +176,67 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,09 % 1 Monat -1,64 % 3 Monate -9,97 % 1 Jahr +215,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die stark von der Vergabe von Bundesaufträgen und der politischen Situation abhängt. Die Unsicherheit über den Bundeshaushalt 2025 und die geplante EU-Beteiligung am Kriegsgeschehen beeinflussen die Erwartungen der Anleger. Viele glauben, dass der Kurs steigen könnte, sobald die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und Aufträge vergeben werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,17 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren …

Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Stützen könnte, dass sich in China laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.