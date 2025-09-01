Besonders beachtet!
Metaplanet - Aktie bricht ein - 01.09.2025
Am 01.09.2025 ist die Metaplanet Aktie, bisher, um -4,81 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.
Metaplanet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Sie fällt um -4,81 % auf 4,9500€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Metaplanet Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -29,53 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Metaplanet +2.152,34 % gewonnen.
Metaplanet Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,49 %
|1 Monat
|-20,98 %
|3 Monate
|-29,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Metaplanet Aktie, die kürzlich um 5,46% gefallen ist. Technische Analysen zeigen kurzfristigen Druck, während die bevorstehende ATM-Pause potenziell stabilisierend wirken könnte. Die strategische Flexibilität durch EGM-Beschlüsse und die langfristige Vision als großer BTC-Halter werden positiv hervorgehoben. Gleichzeitig gibt es Bedenken über den Einfluss von Eric Trump auf den Kurs, was die Unsicherheiten im Markt verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.
Zur Metaplanet Diskussion
Informationen zur Metaplanet Aktie
Es gibt 655 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mrd. wert.
Metaplanet Aktie jetzt kaufen?
