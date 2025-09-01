Metaplanet - Aktie bricht ein - 01.09.2025

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Metaplanet Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -29,53 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Sie fällt um -4,81 % auf 4,9500€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Metaplanet +2.152,34 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,49 % 1 Monat -20,98 % 3 Monate -29,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Metaplanet Aktie, die kürzlich um 5,46% gefallen ist. Technische Analysen zeigen kurzfristigen Druck, während die bevorstehende ATM-Pause potenziell stabilisierend wirken könnte. Die strategische Flexibilität durch EGM-Beschlüsse und die langfristige Vision als großer BTC-Halter werden positiv hervorgehoben. Gleichzeitig gibt es Bedenken über den Einfluss von Eric Trump auf den Kurs, was die Unsicherheiten im Markt verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 655 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mrd. wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.