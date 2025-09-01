Millennial Potash - Aktie steigt rasant +8,76 % - 01.09.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Millennial Potash investiert war, konnte einen Gewinn von +71,43 % verbuchen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Millennial Potash Aktie. Mit einer Performance von +8,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Millennial Potash Aktie damit um +20,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +631,71 % gewonnen.

Millennial Potash Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,97 % 1 Monat +45,63 % 3 Monate +71,43 % 1 Jahr +1.032,08 %

Informationen zur Millennial Potash Aktie

Es gibt 112 Mio. Millennial Potash Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,59 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Millennial Potash Aktie jetzt kaufen?

Ob die Millennial Potash Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Millennial Potash Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.