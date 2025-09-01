    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMillennial Potash AktievorwärtsNachrichten zu Millennial Potash

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Millennial Potash - Aktie steigt rasant +8,76 % - 01.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Millennial Potash Aktie bisher um +8,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Millennial Potash Aktie.

    Besonders beachtet! - Millennial Potash - Aktie steigt rasant +8,76 % - 01.09.2025
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Millennial Potash Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Millennial Potash Aktie. Mit einer Performance von +8,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Millennial Potash investiert war, konnte einen Gewinn von +71,43 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Millennial Potash Aktie damit um +20,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +631,71 % gewonnen.

    Millennial Potash Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,97 %
    1 Monat +45,63 %
    3 Monate +71,43 %
    1 Jahr +1.032,08 %

    Informationen zur Millennial Potash Aktie

    Es gibt 112 Mio. Millennial Potash Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,59 Mio. wert.

    Borussia Dortmund, Cytokinetics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Millennial Potash Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Millennial Potash Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Millennial Potash Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Millennial Potash

    +8,76 %
    +20,97 %
    +45,63 %
    +71,43 %
    +1.032,08 %
    +276,88 %
    +526,05 %
    ISIN:CA60041F1018WKN:A3DXEK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Millennial Potash - Aktie steigt rasant +8,76 % - 01.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Millennial Potash Aktie bisher um +8,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Millennial Potash Aktie.