Auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kommen im Schnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner
WIESBADEN (ots) -
- Zahl der zu versorgenden Menschen je Hausärztin oder Hausarzt in Brandenburg
am höchsten (1 436), in Bayern am niedrigsten (1 114)
- 41 % der Hausärztinnen und Hausärzte sind 60 Jahre und älter
- Zwei Drittel aller Hausarzt-Praxen sind Einzelpraxen
In Deutschland hat im Jahr 2024 eine Hausärztin oder ein Hausarzt rein
rechnerisch im Durchschnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner versorgt. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, unterschied sich dabei die
Verteilung je nach Bundesland deutlich: In Brandenburg (1 436), Bremen (1 369)
und Niedersachsen (1 356) waren es 2024 überdurchschnittlich viele
Einwohnerinnen und Einwohner, die auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kamen.
Dagegen waren es in Bayern im Schnitt 1 114 Einwohnerinnen und Einwohner auf
eine Hausärztin oder einen Hausarzt - der bundesweit niedrigste Wert. In Hamburg
waren es durchschnittlich 1 118 Einwohnerinnen und Einwohner, in
Mecklenburg-Vorpommern 1 149.
- Zahl der zu versorgenden Menschen je Hausärztin oder Hausarzt in Brandenburg
am höchsten (1 436), in Bayern am niedrigsten (1 114)
- 41 % der Hausärztinnen und Hausärzte sind 60 Jahre und älter
- Zwei Drittel aller Hausarzt-Praxen sind Einzelpraxen
In Deutschland hat im Jahr 2024 eine Hausärztin oder ein Hausarzt rein
rechnerisch im Durchschnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner versorgt. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, unterschied sich dabei die
Verteilung je nach Bundesland deutlich: In Brandenburg (1 436), Bremen (1 369)
und Niedersachsen (1 356) waren es 2024 überdurchschnittlich viele
Einwohnerinnen und Einwohner, die auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kamen.
Dagegen waren es in Bayern im Schnitt 1 114 Einwohnerinnen und Einwohner auf
eine Hausärztin oder einen Hausarzt - der bundesweit niedrigste Wert. In Hamburg
waren es durchschnittlich 1 118 Einwohnerinnen und Einwohner, in
Mecklenburg-Vorpommern 1 149.
Anzeige
Präsentiert von
Bundesweit hat sich die Dichte von Hausärztinnen und Hausärzten in den letzten
zehn Jahren kaum verändert: Im Jahr 2014 versorgten sie im Schnitt 1 266
Einwohnerinnen und Einwohner.
Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66 100
Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland - das waren 3,4 % mehr als zehn Jahre
zuvor. Ihr Anteil an allen praktizierenden Ärztinnen und Ärzten betrug 15,1 %.
41 % der Hausärztinnen und -ärzte sind 60 Jahre und älter
Ein großer Teil der Hausärztinnen und -ärzte dürfte in den nächsten Jahren aus
dem Berufsleben ausscheiden. Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer
rund 27 000 oder 40,8 % aller Hausärztinnen und Hausärzte 60 Jahre oder älter -
knapp jede oder jeder fünfte (18,5 %) war älter als 65 Jahre. Dagegen waren
lediglich 7,7 % oder rund 5 100 Hausärztinnen und -ärzte jünger als 40 Jahre.
Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60-jährigen Hausärztinnen und
Hausärzte in Rheinland-Pfalz (48,0 %), im Saarland (46,2 %) und in Bremen (45,4
%). Am niedrigsten war der Anteil dieser Altersgruppe hingegen in Thüringen
(31,5 %), Sachsen-Anhalt (33,1 %) und in Sachsen (33,2 %).
Hausarzt-Praxen zu zwei Dritteln als Einzelpraxen organisiert
Der überwiegende Teil der Hausarztpraxen wird von einem einzelnen Hausarzt oder
einer einzelnen Hausärztin geleitet: Laut der Kostenstrukturstatistik im
medizinischen Bereich war die Einzelpraxis mit einem Anteil von 67,5 % an allen
Hausarztpraxen im Jahr 2023 die häufigste Praxisform. Demgegenüber waren rund
ein Drittel (32,5 %) Gemeinschaftspraxen. Bei den Facharztpraxen lag der Anteil
der Gemeinschaftspraxen zwischen 11,8 % (Fachgebiet Neurologie) und 60,4 %
zehn Jahren kaum verändert: Im Jahr 2014 versorgten sie im Schnitt 1 266
Einwohnerinnen und Einwohner.
Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66 100
Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland - das waren 3,4 % mehr als zehn Jahre
zuvor. Ihr Anteil an allen praktizierenden Ärztinnen und Ärzten betrug 15,1 %.
41 % der Hausärztinnen und -ärzte sind 60 Jahre und älter
Ein großer Teil der Hausärztinnen und -ärzte dürfte in den nächsten Jahren aus
dem Berufsleben ausscheiden. Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer
rund 27 000 oder 40,8 % aller Hausärztinnen und Hausärzte 60 Jahre oder älter -
knapp jede oder jeder fünfte (18,5 %) war älter als 65 Jahre. Dagegen waren
lediglich 7,7 % oder rund 5 100 Hausärztinnen und -ärzte jünger als 40 Jahre.
Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60-jährigen Hausärztinnen und
Hausärzte in Rheinland-Pfalz (48,0 %), im Saarland (46,2 %) und in Bremen (45,4
%). Am niedrigsten war der Anteil dieser Altersgruppe hingegen in Thüringen
(31,5 %), Sachsen-Anhalt (33,1 %) und in Sachsen (33,2 %).
Hausarzt-Praxen zu zwei Dritteln als Einzelpraxen organisiert
Der überwiegende Teil der Hausarztpraxen wird von einem einzelnen Hausarzt oder
einer einzelnen Hausärztin geleitet: Laut der Kostenstrukturstatistik im
medizinischen Bereich war die Einzelpraxis mit einem Anteil von 67,5 % an allen
Hausarztpraxen im Jahr 2023 die häufigste Praxisform. Demgegenüber waren rund
ein Drittel (32,5 %) Gemeinschaftspraxen. Bei den Facharztpraxen lag der Anteil
der Gemeinschaftspraxen zwischen 11,8 % (Fachgebiet Neurologie) und 60,4 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
jay20 schrieb 30.08.25, 11:25
mitdiskutieren »
ich meine gelesen zu haben dass die (erste) Frist Ende September abläuft. Aber wie das so mit politischen Fristen immer so ist… die vertreichen auchmal ohne Ergebnis. Aber es sollte trotzdem in absehbarerer Zeit zu einem Ergebiss kommen.
wenn der Handelsblattartikel von gestern stimmt, sind Herbizide auch kein Thema bei MAHA:
„In den nächsten Tagen wird Kennedy seine lang erwartete MAHA-Strategie vorstellen, mit der er die Gesundheits- und Ernährungspolitik neu aufstellen will. Darin werde das Thema Pflanzenschutzmittel und speziell Glyphosat kaum eine Rolle spielen.“
Offensichtlich haben die Landwirte in der aktuellen Administration etwas zu melden. Bin gespannt wie der Solicator General die Regierung positioniert. Aktuell würde es mich nicht wundern, wenn er eine höchst richterliche Prüfung befürworten würde. Müsste auch im September kommen.
liebe Zocker unter euch: bald könnten euch die Kurse davon laufen 😁
vonHS schrieb 29.08.25, 17:41
mitdiskutieren »
Danke, nun wissen wir, um welches Gesetz es genau sich handelt:
H.R.4754 - 119th Congress (2025-2026): Department of the Interior, Environment, and Related Agencies Appropriations Act, 2026
Das gibt es hier beim Kongress unter "Comitte Reports" zum genaueren Nachlesen:
Was soll geregelt werden:
Sektion 453 – Einschränkung der EPA bei Etikettenwarnungen
Diese Klausel würde die US-Umweltschutzbehörde (EPA) daran hindern, Pestizidetiketten zu aktualisieren oder neue Warnhinweise zu verlangen, selbst wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf Gesundheitsrisiken wie Krebs, Parkinson oder Geburtsfehler hinweisen. Die EPA dürfte keine neuen Etiketten genehmigen, wenn sie im Widerspruch zu früheren Bewertungen stehen – auch wenn diese veraltet oder von den Herstellern selbst eingereicht wurden. Das würde bedeuten, selbst wenn neue Studien Glyphosat als krebserregend einstufen, dürfte die EPA keine entsprechenden Warnungen verlangen und die EPA könnte auch nicht gegen irreführende oder falsche Etiketten vorgehen, selbst bei offensichtlichem Betrug nicht.
Sektion 507 – Haftungsimmunität für Hersteller
Diese Klausel würde Hersteller wie Bayer rechtlich schützen, indem sie ihnen Haftungsimmunität gegenüber Klagen verleiht, die auf „Failure-to-Warn“ basieren – also dem Vorwurf, nicht ausreichend vor Gesundheitsrisiken gewarnt zu haben. Verbraucher, Landwirte oder Gemeinden könnten nicht mehr erfolgreich klagen, wenn sie durch Pestizide geschädigt wurden, weil die Etiketten keine ausreichenden Warnungen enthielten. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen Krankheiten wie Krebs oder neurologische Schäden mit Pestizidexposition in Verbindung gebracht werden.
Gelten soll es tatsächlich für alle Hersteller, die in den USA entsprechende Mittel registriert haben. Nicht umsonst wird das Gesetzesvorhaben bei den Amis "Cancer Gag Act" genannt, denn die Passagen in der Datei lesen sich doch sehr nach erfolgreicher Lobbyarbeit, aber noch nicht nach einem finalen Gesetzestext. Und somit ist auch klar, wo es herkommt.
Auf dieser Homepage sieht man in der Zeile "Tracker", welchen Stand dieses Gesetzgebungsverfahren hat: "introduced", also ganz am Anfang!
DER AKTIONÄR war da auf jeden Fall viel zu voreilig, denn bis das - wenn überhaupt - unterschrieben wird und dann auch noch Gesetz wird, wird es garantiert noch dauern... Jetzt ist es erst einmal vor vier Wochen in den "Union Calender" aufgenommen worden. Demnach könnte es, aber das ist nicht garantiert, irgendwann einmal zur Abstimmung im Repräsentatenhaus landen. Doch das wäre erst Schritt zwei von insgesamt fünf. Über diesen Schritt zwei entscheidet in den USA ein Rules Comittee und letztendlich der Speaker of the House. Der Vorsitzende ist derzeit Mike Johnson aus Louisiana, ebenfalls Republikaner, die ja unter Trump Deregulierung wollen, so dass die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens immerhin nicht ganz bei Null liegt.
vonHS schrieb 29.08.25, 10:04
Der Aktionär schreibt im Link zu diesem Video, dass das Gesetz unterzeichnet sei:mitdiskutieren »
https://www.deraktionaer.de/videos/aktien/bayer-aktie-vor-comeback-des-jahres-der-gebert-indikator-20385582.html
https://www.deraktionaer.de/videos/aktien/bayer-aktie-vor-comeback-des-jahres-der-gebert-indikator-20385582.html
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte