    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kommen im Schnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl der zu versorgenden Menschen je Hausärztin oder Hausarzt in Brandenburg
    am höchsten (1 436), in Bayern am niedrigsten (1 114)
    - 41 % der Hausärztinnen und Hausärzte sind 60 Jahre und älter
    - Zwei Drittel aller Hausarzt-Praxen sind Einzelpraxen

    In Deutschland hat im Jahr 2024 eine Hausärztin oder ein Hausarzt rein
    rechnerisch im Durchschnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner versorgt. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, unterschied sich dabei die
    Verteilung je nach Bundesland deutlich: In Brandenburg (1 436), Bremen (1 369)
    und Niedersachsen (1 356) waren es 2024 überdurchschnittlich viele
    Einwohnerinnen und Einwohner, die auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kamen.
    Dagegen waren es in Bayern im Schnitt 1 114 Einwohnerinnen und Einwohner auf
    eine Hausärztin oder einen Hausarzt - der bundesweit niedrigste Wert. In Hamburg
    waren es durchschnittlich 1 118 Einwohnerinnen und Einwohner, in
    Mecklenburg-Vorpommern 1 149.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,16€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,83€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bundesweit hat sich die Dichte von Hausärztinnen und Hausärzten in den letzten
    zehn Jahren kaum verändert: Im Jahr 2014 versorgten sie im Schnitt 1 266
    Einwohnerinnen und Einwohner.

    Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66 100
    Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland - das waren 3,4 % mehr als zehn Jahre
    zuvor. Ihr Anteil an allen praktizierenden Ärztinnen und Ärzten betrug 15,1 %.

    41 % der Hausärztinnen und -ärzte sind 60 Jahre und älter

    Ein großer Teil der Hausärztinnen und -ärzte dürfte in den nächsten Jahren aus
    dem Berufsleben ausscheiden. Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer
    rund 27 000 oder 40,8 % aller Hausärztinnen und Hausärzte 60 Jahre oder älter -
    knapp jede oder jeder fünfte (18,5 %) war älter als 65 Jahre. Dagegen waren
    lediglich 7,7 % oder rund 5 100 Hausärztinnen und -ärzte jünger als 40 Jahre.

    Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60-jährigen Hausärztinnen und
    Hausärzte in Rheinland-Pfalz (48,0 %), im Saarland (46,2 %) und in Bremen (45,4
    %). Am niedrigsten war der Anteil dieser Altersgruppe hingegen in Thüringen
    (31,5 %), Sachsen-Anhalt (33,1 %) und in Sachsen (33,2 %).

    Hausarzt-Praxen zu zwei Dritteln als Einzelpraxen organisiert

    Der überwiegende Teil der Hausarztpraxen wird von einem einzelnen Hausarzt oder
    einer einzelnen Hausärztin geleitet: Laut der Kostenstrukturstatistik im
    medizinischen Bereich war die Einzelpraxis mit einem Anteil von 67,5 % an allen
    Hausarztpraxen im Jahr 2023 die häufigste Praxisform. Demgegenüber waren rund
    ein Drittel (32,5 %) Gemeinschaftspraxen. Bei den Facharztpraxen lag der Anteil
    der Gemeinschaftspraxen zwischen 11,8 % (Fachgebiet Neurologie) und 60,4 %
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Auf einen Hausarzt oder eine Hausärztin kommen im Schnitt 1 264 Einwohnerinnen und Einwohner - Zahl der zu versorgenden Menschen je Hausärztin oder Hausarzt in Brandenburg am höchsten (1 436), in Bayern am niedrigsten (1 114) - 41 % der Hausärztinnen und Hausärzte sind 60 Jahre und älter - Zwei Drittel aller Hausarzt-Praxen sind …