FORCYD gibt seine Expansion nach Frankreich mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris bekannt

In den letzten Jahren haben wir europaweit neue Maßstäbe in der Branche gesetzt und unser Wachstum über Amsterdam hinaus fortgesetzt, indem wir Niederlassungen in Brüssel, London und Frankfurt gegründet haben. Unser Anspruch, Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu erbringen, hat uns das Vertrauen und die Treue unserer Kunden eingebracht, und wir freuen uns darauf, dieses hohe Qualitätsniveau nun auch auf dem französischen Markt anzubieten.

PARIS, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- FORCYD freut sich, seine Expansion nach Frankreich mit der Eröffnung unseres neuen Büros in Paris bekannt zu geben! Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, da wir auf dem Markt für eDiscovery-, Document Review- und Cyberforensik-Dienstleistungen weiter wachsen.

Mathieu van Ravenstein, Mitgründer und Partner bei FORCYD, kommentiert: „Die Eröffnung unserer Niederlassung in Paris ist ein Beleg für unser Engagement, den spezifischen Anforderungen französischer Unternehmen gerecht zu werden. Die Nähe zu unseren französischen Kunden ermöglicht es uns, schnell und effektiv auf die Herausforderungen zu reagieren, denen sie gegenüberstehen. Gleichzeitig stärkt sie unsere Fähigkeit, die maßgeschneiderten und umfassenden Lösungen anzubieten, die uns auszeichnen und auf die wir stolz sind."

Feiern Sie mit uns dieses neue Kapitel für FORCYD, während wir unseren Horizont weiter erweitern und unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen bieten. Wir sind bereit, diese spannende Reise zu beginnen – und freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Chancen, die vor uns liegen!

Informationen zu FORCYD

FORCYD bietet hochwertige Beratungsdienstleistungen und Lösungen in den Bereichen eDiscovery, Document Review und Cyberforensik. Als europäisch gegründetes und geführtes Unternehmen mit Niederlassungen in Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, London und Paris unterstützen wir unsere Kunden dabei, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern – insbesondere im Zusammenhang mit internen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten, Datenschutzverletzungen sowie weiteren juristischen Fragestellungen und Transaktionen.

Wir unterstützen Unternehmen dabei, Herausforderungen im Umgang mit digitalen Beweismitteln mit unvergleichlicher Geschwindigkeit, Qualität und Betreuung zu lösen. Mit branchenführenden Technologien in Kombination mit hochwertiger Beratung befähigen wir Unternehmen, Klarheit zu gewinnen und komplexe Datenprobleme in der heutigen digitalen Landschaft zu bewältigen.

