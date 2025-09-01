Euro steigt über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1724 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1658 (Donnerstag: 1,1676) US-Dollar festgesetzt.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben werde.