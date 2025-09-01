    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt über 1,17 US-Dollar

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1724 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1658 (Donnerstag: 1,1676) US-Dollar festgesetzt.

    Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben werde.

    "Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

    Aus den USA werden zum Wochenstart keine Impulse erwartet, sollte US-Präsident Donald Trump nicht gerade wieder einmal unerwartet etwa gegen die Fed schießen. Die Märkte bleiben dort wegen eines Feiertags geschlossen./jsl/la/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
