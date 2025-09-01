BASF-Aktie: Wann platzt hier endlich der Knoten?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – BASF

Seit dem Ende der Corona-Pandemie herrscht eine weltweite Industriekrise. Nicht nur hierzulande, sondern auch auf wichtigen Wachstumsmärkten wie China und den USA stagniert die Industrieproduktion. Davon betroffen ist vor allem die Chemiebranche, welche zahlreiche Grundstoffe und Vorprodukte herstellt.

Besonders hart getroffen hat die Krise deutsche Unternehmen, die gleich doppelt mit steigenden Inputkosten zu kämpfen hatten. Einerseits kletterten die Rohstoffpreise, andererseits stiegen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auch die Energiekosten stark an. Das hat die Ertragsstärke von Konzernen wie der BASF erheblich geschmälert.

Wenngleich die jüngsten Frühindikatoren ermutigend waren, dürfte die Branche von nachhaltigen Nachfrage- und Margenverbesserungen noch ein gutes Stück entfernt sein. Nichtsdestotrotz bringen sich erste Investoren für eine Erholung in Stellung, wie die anhaltende Akkumulationsphase bei der Aktie zeigt. Ist es jetzt auch für Privatanlegerinnen und -anleger an der Zeit, sich zu engagieren?

BASF Chartsignale

Akkumulationsphase: Die BASF-Aktie handelt in einer ausgedehnten Bodenbildung mit konstruktiven Signalen, aber noch ohne eindeutige Impulse.

Die BASF-Aktie handelt in einer ausgedehnten Bodenbildung mit konstruktiven Signalen, aber noch ohne eindeutige Impulse. Aufbau technischer Stärke: Trotz anhaltender Trendlosigkeit konnten sich die technischen Indikatoren deutlich verbessern.

Trotz anhaltender Trendlosigkeit konnten sich die technischen Indikatoren deutlich verbessern. Erste mittelfristige Kaufsignale: Sowohl im Chart selbst auch im Trendstärkeindikator MACD ist es zu ersten ermutigenden Signalen gekommen.

Sowohl im Chart selbst auch im Trendstärkeindikator MACD ist es zu ersten ermutigenden Signalen gekommen. Überschaubare Risiken: Auch wenn das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell nicht wirklich attraktiv ist, dürften zumindest die Abwärtsrisiken begrenzt bleiben.

Die Zeit des Abwartens ist noch nicht vorbei!

Gegenüber ihrem im Januar 2018 bei knapp 100 Euro markierten Allzeithoch handelt die BASF-Aktie in einem übergeordneten, mehrjährigen Abwärtstrend. Dieser reflektiert vor allem die anhaltende Ertragsschwäche des Unternehmens. Seit dem Spätsommer 2022 hat im Bereich von 40 Euro jedoch eine Bodenbildung eingesetzt.

Diese ist in den vergangenen Jahren volatil verlaufen und führte die Anteile immer wieder in den Bereich von 50 und 55 Euro zurück, wo die Aktie schließlich zurücksetzte und die Verkäuferinnen und Verkäufer Widerstandszonen etablierten. Zwar gab es seither auch drei Angriffe auf die langfristige Trends bestimmende 200-Tage-Linie, doch war keinem davon nachhaltiger Erfolg beschieden.

Aktie nach Bodenbildung in Akkumulationsphase

Damit befindet sich die BASF-Aktie in einer sogenannten Akkumulationsphase. Die Anteile werden im Preisbereich von 40 bis 45 Euro von antizyklisch agierenden Investoren eingesammelt, während höhere Notierungen immer wieder zum Ausstieg genutzt werden. Solche mehrjährigen „Einsammelphasen“ münden oft in langfristigen Trendwenden zugunsten steigender Kurse.

Trotz des auf der Stelle tretenden Aktienkurses haben sich die technischen Indikatoren verbessert. Der Trendstärkeindikator MACD befindet sich bereits seit 3 Jahren in einem Aufwärtstrend, während der Relative-Stärke-Index (RSI) zunächst gemeinsam mit der Aktie einen Boden bildete und sich seit rund einem Jahr in einer Aufwärtsbewegung befindet.

Das spricht für eine steigende Erfolgswahrscheinlichkeit zukünftiger Ausbruchsversuche. Besonders ermutigend ist, dass dem MACD der Sprung über die Nulllinie gelungen ist. Damit zeigt er einen mittelfristigen Aufwärtstrend an und liefert ein Kaufsignal – auch wenn die Aktie erst vor Kurzem an der 200-Tage-Linie beziehungsweise dem Widerstand bei 50 Euro gescheitert ist.

Man kann hier, muss aber nicht investiert sein

Als untere Begrenzung für die Handelsspanne der Aktie könnte nach dem Bereich zwischen 40,00 und 41,50 Euro nun die 50-Tage-Linie etabliert werden. Zur Oberseite ist angesichts der verbesserten technischen Indikation mit einem weiteren Anstiegsversuch in Richtung 55 Euro zu rechnen. Das ergibt ein geringfügig positives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) zugunsten steigender Kurse.

Der eindeutige Beginn einer langfristigen Trendwende ist trotz konstruktiver Tendenzen im Chart aber noch nicht abzuleiten. Hierfür bedürfte es eines nachhaltigen, durch die technischen Indikatoren unterstützten Ausbruchs über die obere Begrenzung der Trading-Range bei 55 Euro. Die Akkumulationsphase dürfte sich daher noch einige Monate hinziehen und auf eine Verbesserung auch der Geschäftszahlen angewiesen sein.

Bewertung offenbart Zwischenposition

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung liegt hier gegenwärtig ein nur mäßig attraktives CRV vor. Für das laufende Geschäftsjahr sind die Ludwigshafener laut MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,9 bewertet. Zwar wird im kommenden Jahr mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragssituation gerechnet, aber auch hier steht bereits ein KGV von 16,7 zu Buche, was nur knapp unter dem Branchenmittel von 17,0 liegt.

Mit einer geschätzten Dividendenrendite von 5,0 für dieses beziehungsweise 5,2 für das kommende Geschäftsjahr bietet die BASF zwar eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung. Der direkte Mitbewerber LyondellBasell bietet mit 9,7 Prozent jedoch fast das Doppelte – und das zu einer vergleichbaren Bewertung. Mit Blick auf das Umsatzwachstum erhalten Anlegerinnen und Anleger beispielsweise bei AlzChem mehr für ihr Geld.

Uneinheitliche Expertenmeinungen

Die Bewertungen der Analystinnen und Analysten spiegeln die uneinheitliche Lage der Aktie wider. Bei insgesamt 21 Empfehlungen ist BASF 10 Mal zum Kaufen oder Übergewichten empfohlen. Weitere 11 Bewertungen fallen neutral aus oder raten zum Reduzieren. Das ergibt in Summe knapp ein Rating zum Übergewichten.

Das mittlere Kursziel liegt bei 49,88 Euro und damit im Bereich der Widerstandszone, an welcher die Aktie schon mehrfach gescheitert ist. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einem Aufwärtspotenzial von knapp 10 Prozent. Das gegenwärtig höchste Kursziel liegt bei 65,00 Euro, während die pessimistische Einschätzung den fairen Wert der Aktie bei 39,00 Euro vermutet. Bis der Knoten hier zum Platzen kommt, dürfte es trotz charttechnisch verbesserter Ausgangslage noch einige Zeit dauern.

BASF auf einen Blick

ISIN: DE000BASF111

DE000BASF111 Börsenwert: 40,5 Milliarden Euro

40,5 Milliarden Euro Dividendenrendite: 5,0 Prozent

5,0 Prozent KGVe 2025: 24,9

24,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 45,31EUR auf Tradegate (01. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.