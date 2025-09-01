    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNuernberger Beteiligungs (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nuernberger Beteiligungs (B)
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen

    Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten
    Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR.
    Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER
    Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

    Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im
    Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits
    realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft.
    Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv
    aus.

    Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8
    Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen
    verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen
    trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das
    Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.

    CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die
    Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir
    Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und
    dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."

    Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der
    Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig
    strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR
    an.

    Ausführliche Presse-Information: https://www.nuernberger.com /media relations

    Pressekontakt:

    Martin Gosen
    Unternehmenskommunikation
    Nürnberger Versicherung

    mailto:Presse@nuernberger.de
    (0911) 531-6221

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6107590
    OTS: NÜRNBERGER Versicherung


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nuernberger Beteiligungs (B) - 843596 - DE0008435967

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nuernberger Beteiligungs (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR. Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER Beteiligung-AG reduzierte sich der …