Donald Trump ist seit Dienstag nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten - Gerüchte besagen, er sei schwer erkrankt (Schlaganfall). Trotz der "Unruhe" in den sozialen Medien postet das Weiße Haus Bilder von Trump, die nicht aktuell sind, die Tweets von seinem Truth Social-Account klingen nicht nach echtem "Trump-Sprech". Ein Indiz dafür ist die Reaktion des Trump-Accounts auf das Urteil des Gerichts am Freitag nach Börsenschluss, wonach die reziproken Zölle illegal seien: der Text stammt mit großer Sicherheit nicht von Trump selbst - und das in einer für ihn so zentralen Sache! Unterdessen steigt Silber auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2011, Gold erreicht auf Future-Basis ein neues Allzeithoch am heutigen US-Feiertag Labor Day..

Hinweise aus Video:

1. Trump-Zölle unrechtmäßig – Chaos voraus? US-Handelspartner ‘fassungslos’

2. Werden KI-Modelle zu immer „intelligenteren Soziopathen”?

Das Video "Trump schwer erkrankt? Gold und Silber steigen - was passiert mit Zöllen?" sehen Sie hier..