Heute am 01.09.2025: MBB Aktie im Blickpunkt

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MBB Aktie. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von MBB einen Gewinn von +6,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MBB Aktie damit um -1,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +63,80 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

MBB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,68 % 1 Monat -6,61 % 3 Monate +6,85 % 1 Jahr +58,57 %

Informationen zur MBB Aktie

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 917,63 Mio.EUR wert.

MBB Aktie jetzt kaufen?

Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.