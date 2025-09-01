Immobilienfinanzierung verzeichnet Aufwärtstrend (FOTO)
Berlin (ots) - Plus 17 %: vdp-Mitglieder vergeben im ersten Halbjahr 2025 mehr
Immobiliendarlehen
Im ersten Halbjahr 2025 reichten die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)
zusammengeschlossenen Institute Immobiliendarlehen im Wert von 70,1 Mrd. Euro
aus. Das Immobilienfinanzierungsvolumen stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2024
um 17,0 %. Zu dieser positiven Entwicklung trug vor allem die Vergabe von
Darlehen für den Bau und Erwerb von Wohnimmobilien bei.
Das Volumen an neu ausgereichten Wohnimmobiliendarlehen belief sich nach den
ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf 46,0 Mrd. Euro. Damit lag es 22,0 %
höher als im Vorjahreszeitraum (37,7 Mrd. Euro). Gewerbeimmobiliendarlehen
summierten sich im ersten Halbjahr 2025 auf ein Volumen von 24,1 Mrd. Euro - ein
Plus von 8,6 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 (22,2 Mrd. Euro).
"Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf das neue
Zinsniveau eingestellt." Jens Tolckmitt zur gestiegenen Nachfrage nach
Immobiliendarlehen
"Die Belebung auf dem Immobilienfinanzierungsmarkt hält weiter an: Die
vdp-Mitgliedsinstitute sagten von Januar bis Juni dieses Jahres spürbar mehr
Immobiliendarlehen zu als im Vorjahreszeitraum", hielt Jens Tolckmitt ,
vdp-Hauptgeschäftsführer, fest. "Treiber waren insbesondere die starke
Wohnraumnachfrage und der hohe Anlagedruck. Sowohl für selbst genutztes
Wohneigentum als auch für Mehrfamilienhäuser nahmen die Darlehenszusagen
deutlich zu. Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf
das neue Zinsniveau eingestellt, das übrigens - im langfristigen Vergleich -
günstig ist." Ebenfalls weiter aufwärts, allerdings von einem geringen Niveau
aus und mit geringerer Dynamik als bei Wohnimmobilien, gehe es im
Gewerbeimmobilienbereich, so Tolckmitt. "Wir rechnen damit, dass sich die
Entwicklungen des ersten Halbjahrs auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen
werden. Das Wachstum wird sich dabei weiter vor allem aus der Vergabe von
Wohnimmobiliendarlehen speisen." Unsicherheitsfaktoren blieben das geopolitische
und wirtschaftliche Umfeld.
Wohnimmobiliendarlehen: Immobilienklassen mit zweistelligem Wachstum
Zum Anstieg des Volumens an Wohnimmobiliendarlehen auf 46,0 Mrd. Euro trugen
alle Immobilienklassen bei: Am stärksten fiel der relative Anstieg mit 30,3 % im
Vorjahresvergleich bei Darlehen für Mehrfamilienhäuser aus (11,6 Mrd. Euro).
Auch die Finanzierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern (22,8 Mrd. Euro) und
von Eigentumswohnungen (9,3 Mrd. Euro) wiesen mit +21,9 % bzw. +17,7 % jeweils
zweistellige Wachstumsraten auf. Die Kreditvergabe für sonstige
wohnwirtschaftliche Objekte erreichte einen Wert von 2,3 Mrd. Euro (+4,5 %).
Gewerbeimmobiliendarlehen: Handelsgebäude mit stärkerem Plus als Büros
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 summierten sich die Darlehen für
Gewerbeimmobilien von Januar bis Juni dieses Jahres auf 24,1 Mrd. Euro. Knapp
die Hälfte davon entfiel mit 11,8 Mrd. Euro auf Büroimmobilien, deren
Darlehensvolumen - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - leicht zunahm (+1,7
%). Finanzierungen für Einzelhandelsimmobilien legten um 13,6 % auf 6,7 Mrd.
Euro zu. Deutlich höhere Steigerungsraten verzeichneten zwar Darlehen für
Industriegebäude (80,0 %) und Hotels (46,2 %), allerdings lagen deren absolute
Finanzierungsvolumina mit 0,9 bzw. 1,9 Mrd. Euro wie üblich deutlich unterhalb
der Werte bei Büros und Handelsgebäuden.
Immobilienfinanzierungsbestand legt leicht zu
Zum 30. Juni 2025 belief sich der Bestand ausgereichter Immobiliendarlehen bei
den vdp-Mitgliedsinstituten auf 1.029,5 Mrd. Euro und verzeichnete somit
gegenüber dem 31. Dezember 2024 einen Anstieg um 0,4 %. Mit 894,4 Mrd. Euro
(86,9 %) entfiel der weit überwiegende Anteil der ausgereichten Darlehen auf
Immobilien in Deutschland.
Die komplette Statistik zum Immobilienfinanzierungsgeschäft sowie Tabellen und
Grafiken zur freien Verwendung finden Sie auf der vdp-Website unter folgendem
LINK
(https://www.pfandbrief.de/immobilienfinanzierung-verzeichnet-aufwaertstrend)
Pressekontakt:
Carsten Dickhut
T +49 30 20915-320
E mailto:dickhut@pfandbrief.de
Horst Bertram
T +49 30 20915-380
E mailto:bertram@pfandbrief.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6107614
OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.
