    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Immobilienfinanzierung verzeichnet Aufwärtstrend (FOTO)

    Berlin (ots) - Plus 17 %: vdp-Mitglieder vergeben im ersten Halbjahr 2025 mehr
    Immobiliendarlehen

    Im ersten Halbjahr 2025 reichten die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)
    zusammengeschlossenen Institute Immobiliendarlehen im Wert von 70,1 Mrd. Euro
    aus. Das Immobilienfinanzierungsvolumen stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2024
    um 17,0 %. Zu dieser positiven Entwicklung trug vor allem die Vergabe von
    Darlehen für den Bau und Erwerb von Wohnimmobilien bei.

    Das Volumen an neu ausgereichten Wohnimmobiliendarlehen belief sich nach den
    ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf 46,0 Mrd. Euro. Damit lag es 22,0 %
    höher als im Vorjahreszeitraum (37,7 Mrd. Euro). Gewerbeimmobiliendarlehen
    summierten sich im ersten Halbjahr 2025 auf ein Volumen von 24,1 Mrd. Euro - ein
    Plus von 8,6 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 (22,2 Mrd. Euro).

    "Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf das neue
    Zinsniveau eingestellt." Jens Tolckmitt zur gestiegenen Nachfrage nach
    Immobiliendarlehen

    "Die Belebung auf dem Immobilienfinanzierungsmarkt hält weiter an: Die
    vdp-Mitgliedsinstitute sagten von Januar bis Juni dieses Jahres spürbar mehr
    Immobiliendarlehen zu als im Vorjahreszeitraum", hielt Jens Tolckmitt ,
    vdp-Hauptgeschäftsführer, fest. "Treiber waren insbesondere die starke
    Wohnraumnachfrage und der hohe Anlagedruck. Sowohl für selbst genutztes
    Wohneigentum als auch für Mehrfamilienhäuser nahmen die Darlehenszusagen
    deutlich zu. Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf
    das neue Zinsniveau eingestellt, das übrigens - im langfristigen Vergleich -
    günstig ist." Ebenfalls weiter aufwärts, allerdings von einem geringen Niveau
    aus und mit geringerer Dynamik als bei Wohnimmobilien, gehe es im
    Gewerbeimmobilienbereich, so Tolckmitt. "Wir rechnen damit, dass sich die
    Entwicklungen des ersten Halbjahrs auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen
    werden. Das Wachstum wird sich dabei weiter vor allem aus der Vergabe von
    Wohnimmobiliendarlehen speisen." Unsicherheitsfaktoren blieben das geopolitische
    und wirtschaftliche Umfeld.

    Wohnimmobiliendarlehen: Immobilienklassen mit zweistelligem Wachstum

    Zum Anstieg des Volumens an Wohnimmobiliendarlehen auf 46,0 Mrd. Euro trugen
    alle Immobilienklassen bei: Am stärksten fiel der relative Anstieg mit 30,3 % im
    Vorjahresvergleich bei Darlehen für Mehrfamilienhäuser aus (11,6 Mrd. Euro).
    Auch die Finanzierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern (22,8 Mrd. Euro) und
    von Eigentumswohnungen (9,3 Mrd. Euro) wiesen mit +21,9 % bzw. +17,7 % jeweils
    zweistellige Wachstumsraten auf. Die Kreditvergabe für sonstige
    wohnwirtschaftliche Objekte erreichte einen Wert von 2,3 Mrd. Euro (+4,5 %).

    Gewerbeimmobiliendarlehen: Handelsgebäude mit stärkerem Plus als Büros

    Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 summierten sich die Darlehen für
    Gewerbeimmobilien von Januar bis Juni dieses Jahres auf 24,1 Mrd. Euro. Knapp
    die Hälfte davon entfiel mit 11,8 Mrd. Euro auf Büroimmobilien, deren
    Darlehensvolumen - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - leicht zunahm (+1,7
    %). Finanzierungen für Einzelhandelsimmobilien legten um 13,6 % auf 6,7 Mrd.
    Euro zu. Deutlich höhere Steigerungsraten verzeichneten zwar Darlehen für
    Industriegebäude (80,0 %) und Hotels (46,2 %), allerdings lagen deren absolute
    Finanzierungsvolumina mit 0,9 bzw. 1,9 Mrd. Euro wie üblich deutlich unterhalb
    der Werte bei Büros und Handelsgebäuden.

    Immobilienfinanzierungsbestand legt leicht zu

    Zum 30. Juni 2025 belief sich der Bestand ausgereichter Immobiliendarlehen bei
    den vdp-Mitgliedsinstituten auf 1.029,5 Mrd. Euro und verzeichnete somit
    gegenüber dem 31. Dezember 2024 einen Anstieg um 0,4 %. Mit 894,4 Mrd. Euro
    (86,9 %) entfiel der weit überwiegende Anteil der ausgereichten Darlehen auf
    Immobilien in Deutschland.

    Die komplette Statistik zum Immobilienfinanzierungsgeschäft sowie Tabellen und
    Grafiken zur freien Verwendung finden Sie auf der vdp-Website unter folgendem
    LINK
    (https://www.pfandbrief.de/immobilienfinanzierung-verzeichnet-aufwaertstrend)

    Pressekontakt:

    Carsten Dickhut
    T +49 30 20915-320
    E mailto:dickhut@pfandbrief.de

    Horst Bertram
    T +49 30 20915-380
    E mailto:bertram@pfandbrief.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6107614
    OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Immobilienfinanzierung verzeichnet Aufwärtstrend (FOTO) Plus 17 %: vdp-Mitglieder vergeben im ersten Halbjahr 2025 mehr Immobiliendarlehen Im ersten Halbjahr 2025 reichten die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute Immobiliendarlehen im Wert von 70,1 Mrd. Euro aus. …