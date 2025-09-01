BIRTH WIRD AM 18. SEPTEMBER AUF DEN MARKT KOMMEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und

Herausgeber von qualitativ hochwertigen Spielen, gab heute bekannt, dass sein

brandneues Sammel-RPG Seven Knights Re:BIRTH , ein Remake-Projekt des beliebten

Handyspiels Seven Knights , am 18. September (KST) seine große Markteinführung

haben wird.



Das Veröffentlichungsdatum von Seven Knights Re:BIRTH wurde durch ein neu

veröffentlichtes Entwickler-Video enthüllt, das auf dem offiziellen

YouTube-Kanal angesehen werden kann. Mit den beliebten Spieleentwicklern

Braxophone und IWinToLose Gaming können sich die Fans über die wichtigsten

Inhalte und Funktionen des Spiels informieren.





