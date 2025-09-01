BIRTH WIRD AM 18. SEPTEMBER AUF DEN MARKT KOMMEN

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetmarble JH AktievorwärtsNachrichten zu Netmarble JH

    61 Aufrufe

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und
    Herausgeber von qualitativ hochwertigen Spielen, gab heute bekannt, dass sein
    brandneues Sammel-RPG Seven Knights Re:BIRTH , ein Remake-Projekt des beliebten
    Handyspiels Seven Knights , am 18. September (KST) seine große Markteinführung
    haben wird.

    Das Veröffentlichungsdatum von Seven Knights Re:BIRTH wurde durch ein neu
    veröffentlichtes Entwickler-Video enthüllt, das auf dem offiziellen
    YouTube-Kanal angesehen werden kann. Mit den beliebten Spieleentwicklern
    Braxophone und IWinToLose Gaming können sich die Fans über die wichtigsten
    Inhalte und Funktionen des Spiels informieren.

    Seven Knights ist das Flaggschiff-IP von Netmarble, das bereits mehr als 100
    Millionen Mal heruntergeladen und von Fans auf der ganzen Welt mit großer
    Begeisterung aufgenommen wurde. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den
    Markt kam, wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay
    und die Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren
    gelobt.

    Dieses neue Sammel-RPG übernimmt Schlüsselelemente des ursprünglichen
    Handyspiels - darunter Handlung, Charaktere, Kampfsysteme und Kernmechanik - und
    verbessert gleichzeitig das gesamte Nutzererlebnis durch moderne
    Gameplay-Funktionen und die neuesten Gaming-Trends. Seven Knights Re:BIRTH wurde
    am 15. Mai 2025 offiziell in Korea veröffentlicht und feierte ein starkes Debüt:
    Bereits nach nur sieben Stunden erreichte das Spiel Platz eins der
    App-Store-Charts in der Kategorie "Top Free Games" (in Korea). Innerhalb von
    fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google Play als auch
    im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.

    Die Vorregistrierung ist ab sofort über mehrere Plattformen möglich, darunter
    die offizielle Website der Marke, Google Play, der App Store und der Netmarble
    Launcher. Spieler, die sich vorab registrieren, erhalten exklusive Belohnungen,
    wie z. B. legendäre Helden, Heldenbeschwörungsgutscheine (x10), 2 Millionen Gold
    und Schlüsselbunde (x10). Bei einer Vorregistrierung über Google Play oder den
    App Store erhalten die Spieler außerdem ein Vanguard-Set und ein spezielles
    Paket mit dem 5-Sterne-Haustier "Croa", einen Fertigkeitsverstärkungsstein,
    Gold, Topas und "Superb Eggs".

    Für weitere Informationen zu Seven Knights Re:BIRTH , besuchen Sie bitte die
    offizielle Website (https://sena.netmarble.com/) . Fans können auch über die
    offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube auf dem Laufenden bleiben.

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
    führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
    strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
    Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
    Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
    Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
    Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
    World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
    The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
    http://company.netmarble.com/ .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760067/250826_SKRE_Global_______1920x10
    80_EN.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
    es-seven-knights-rebirth-wird-am-18-september-auf-den-markt-kommen-302542750.htm
    l

    Pressekontakt:

    Amber Lee,
    powerof2@netmarble.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6107618
    OTS: Netmarble


