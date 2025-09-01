NETMARBLES SEVEN KNIGHTS RE
BIRTH WIRD AM 18. SEPTEMBER AUF DEN MARKT KOMMEN
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und
Herausgeber von qualitativ hochwertigen Spielen, gab heute bekannt, dass sein
brandneues Sammel-RPG Seven Knights Re:BIRTH , ein Remake-Projekt des beliebten
Handyspiels Seven Knights , am 18. September (KST) seine große Markteinführung
haben wird.
Das Veröffentlichungsdatum von Seven Knights Re:BIRTH wurde durch ein neu
veröffentlichtes Entwickler-Video enthüllt, das auf dem offiziellen
YouTube-Kanal angesehen werden kann. Mit den beliebten Spieleentwicklern
Braxophone und IWinToLose Gaming können sich die Fans über die wichtigsten
Inhalte und Funktionen des Spiels informieren.
Seven Knights ist das Flaggschiff-IP von Netmarble, das bereits mehr als 100
Millionen Mal heruntergeladen und von Fans auf der ganzen Welt mit großer
Begeisterung aufgenommen wurde. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den
Markt kam, wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay
und die Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren
gelobt.
Dieses neue Sammel-RPG übernimmt Schlüsselelemente des ursprünglichen
Handyspiels - darunter Handlung, Charaktere, Kampfsysteme und Kernmechanik - und
verbessert gleichzeitig das gesamte Nutzererlebnis durch moderne
Gameplay-Funktionen und die neuesten Gaming-Trends. Seven Knights Re:BIRTH wurde
am 15. Mai 2025 offiziell in Korea veröffentlicht und feierte ein starkes Debüt:
Bereits nach nur sieben Stunden erreichte das Spiel Platz eins der
App-Store-Charts in der Kategorie "Top Free Games" (in Korea). Innerhalb von
fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google Play als auch
im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.
Die Vorregistrierung ist ab sofort über mehrere Plattformen möglich, darunter
die offizielle Website der Marke, Google Play, der App Store und der Netmarble
Launcher. Spieler, die sich vorab registrieren, erhalten exklusive Belohnungen,
wie z. B. legendäre Helden, Heldenbeschwörungsgutscheine (x10), 2 Millionen Gold
und Schlüsselbunde (x10). Bei einer Vorregistrierung über Google Play oder den
App Store erhalten die Spieler außerdem ein Vanguard-Set und ein spezielles
Paket mit dem 5-Sterne-Haustier "Croa", einen Fertigkeitsverstärkungsstein,
Gold, Topas und "Superb Eggs".
Für weitere Informationen zu Seven Knights Re:BIRTH , besuchen Sie bitte die
offizielle Website (https://sena.netmarble.com/) . Fans können auch über die
offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube auf dem Laufenden bleiben.
Informationen zu Netmarble Corporation
Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
http://company.netmarble.com/ .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760067/250826_SKRE_Global_______1920x10
80_EN.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
es-seven-knights-rebirth-wird-am-18-september-auf-den-markt-kommen-302542750.htm
l
Pressekontakt:
Amber Lee,
powerof2@netmarble.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6107618
OTS: Netmarble
