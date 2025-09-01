Matcha-Preise explodieren: Was bedeutet das für den internationalen Markt?

Laut Japans Finanzministerium exportierte das Land im vergangenen Jahr Grüntee im Wert von 36,4 Milliarden Yen (247 Mio. US-Dollar) – viermal so viel wie vor einem Jahrzehnt. Rund 44 Prozent gingen davon in die USA, überwiegend in Pulverform wie Matcha.

Japan konsumiert Matcha schon seit dem 12. Jahrhundert – vor allem in stark ritualisierten Teezeremonien, für die nur ein Hauch Pulver benötigt wird. In den letzten Jahren ist die Nachfrage explodiert, da Matcha dank TikTok als antioxidantienreiches Superfood gilt.

Um die Belastung der alternden landwirtschaftlichen Gemeinden Japans zu lindern, erwägt die Regierung Subventionen, um Landwirte zu ermutigen, mehr Felder für Tencha, die Teesorte für Matcha, bereitzustellen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Tencha ist lukrativer, aber auch arbeitsintensiver, da die Knospen vor der Sonne geschützt werden müssen, um ihr charakteristisches grasiges Aroma zu entwickeln. Es gibt schlicht nicht genug Arbeitskräfte, um die Blätter rechtzeitig zu ernten, zu dämpfen und zu trocknen, bevor sie zu Pulver vermahlen werden.

Knappheit führt zu Rationierung

Die Tencha-Preise auf der Frühlingsauktion in Kyoto stiegen laut der Global Japanese Tea Association um 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr – auf 8.235 Yen pro Kilogramm – und brachen damit den bisherigen Rekord von 4.862 Yen aus dem Jahr 2016.

Viele Einzelhändler berichten, dass sich die Matcha-Preise im vergangenen Jahr verdoppelt haben und es zunehmend schwierig ist, selbst in Tokio eine kleine Dose zu finden.

Geschäfte begrenzen den Einkauf, um Vorräte länger haltbar zu machen, Hamsterkäufe zu verhindern und unautorisierte Wiederverkäufer auszubremsen. Dennoch bleibt Matcha ein beliebtes Souvenir für die Rekordzahl an Touristen in Japan.

Viele Online-Shops waren schon vor Monaten ausverkauft, da sich US-Kunden vor erwarteten Zöllen eindeckten.

Matcha-Boom trifft Engpass

Der Wettbewerb um Matcha-Rohstoffe ist so hart, dass er Ito En, den weltweit größten Anbieter von abgefülltem Grüntee, im Mai dazu zwang, eine eigene Matcha-Abteilung einzurichten.

Das Unternehmen rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg des Auslandsumsatzes um 11 Prozent und erhöht ab September die Preise für mehrere Produkte um 50 bis 100 Prozent, um gestiegene Rohstoff- und Arbeitskosten auszugleichen.

Ito En hat zwar langfristige Verträge für 7.000 Tonnen normalen Grüntee pro Jahr, aber nur rund 600 Tonnen Tencha.

Landwirte von Tencha zu überzeugen, ist schwierig, da viele fürchten, dass der aktuelle Boom wieder abebbt, so Ito En.

"Die Popularität von Matcha ist unglaublich. Unsere eigenen Fabriken und alle Partner sind bis zum Anschlag ausgelastet", sagt Yasutaka Yokomichi, Leiter der neuen Matcha-Abteilung von Ito En gegenüber CNBC.

Damit künftig von Tokio bis zum Prenzlauer Berg genug Matcha Latte konsumiert werden kann, besteht die Priorität des Unternehmens nun darin, genügend Mühlen zu sichern, um Tencha-Blätter zu Pulver zu vermahlen und abzufüllen – möglicherweise durch neue Investitionen in eigene Anlagen. Denn das Mahlen kann eine Stunde für nur 40 Gramm Matcha dauern, da ein schnellerer Prozess durch Hitze die Qualität beeinträchtigt.

Matcha ist nicht nur ein Trend, sondern Sinnbild für Genuss und: Geduld.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion