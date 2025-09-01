BIOGENA eröffnet Flagship-Store auf Londons Regent Street
Salzburg (ots) - Österreichisches Familienunternehmen expandiert auf eine der
prestigeträchtigsten High Streets der Welt
BIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein
erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen
einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt
das BIOGENA (https://biogena.com/de-de?show_lang=1) -Gesundheitskonzept erstmals
in einer eigenen Destination nach Großbritannien.
Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare
Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen
vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der
BIOGENA-Produktwelten - über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen
Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.
prestigeträchtigsten High Streets der Welt
BIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein
erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen
einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt
das BIOGENA (https://biogena.com/de-de?show_lang=1) -Gesundheitskonzept erstmals
in einer eigenen Destination nach Großbritannien.
Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare
Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen
vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der
BIOGENA-Produktwelten - über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen
Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.
Ein Highlight ist das erste Longevity Lab Großbritanniens mit Anwendungen wie
Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven
REGEVITY MASTER . Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für
überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.
Signalwirkung für Österreich und den DACH-Raum
Mit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000
Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass
Gesundheitskompetenz "Made in Austria" auch international stark nachgefragt
wird.
"Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die
Welt bewegen kann - mit Wissen, Verantwortung und Haltung", sagt
Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer .
Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien
im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in
Planung.
Pressekontakt:
Biogena GmbH & Co KG
Patric Dengg
Telefon: 066488641386
E-Mail: mailto:presse@biogena.com
http://www.biogena.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180678/6107628
OTS: Biogena GmbH & Co KG
Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven
REGEVITY MASTER . Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für
überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.
Signalwirkung für Österreich und den DACH-Raum
Mit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000
Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass
Gesundheitskompetenz "Made in Austria" auch international stark nachgefragt
wird.
"Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die
Welt bewegen kann - mit Wissen, Verantwortung und Haltung", sagt
Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer .
Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien
im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in
Planung.
Pressekontakt:
Biogena GmbH & Co KG
Patric Dengg
Telefon: 066488641386
E-Mail: mailto:presse@biogena.com
http://www.biogena.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180678/6107628
OTS: Biogena GmbH & Co KG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte