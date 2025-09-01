BIOGENA eröffnet Flagship-Store auf Londons Regent Street

Salzburg (ots) - Österreichisches Familienunternehmen expandiert auf eine der

prestigeträchtigsten High Streets der Welt



BIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein

erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen

einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt

das BIOGENA (https://biogena.com/de-de?show_lang=1) -Gesundheitskonzept erstmals

in einer eigenen Destination nach Großbritannien.



Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare

Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen

vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der

BIOGENA-Produktwelten - über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen

Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.







Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven

REGEVITY MASTER . Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für

überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.



Signalwirkung für Österreich und den DACH-Raum



Mit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000

Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass

Gesundheitskompetenz "Made in Austria" auch international stark nachgefragt

wird.



"Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die

Welt bewegen kann - mit Wissen, Verantwortung und Haltung", sagt

Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer .



Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien

im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in

Planung.



