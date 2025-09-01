    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBiogena Group Invest AktievorwärtsNachrichten zu Biogena Group Invest
    BIOGENA eröffnet Flagship-Store auf Londons Regent Street

    Salzburg (ots) - Österreichisches Familienunternehmen expandiert auf eine der
    prestigeträchtigsten High Streets der Welt

    BIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein
    erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen
    einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt
    das BIOGENA (https://biogena.com/de-de?show_lang=1) -Gesundheitskonzept erstmals
    in einer eigenen Destination nach Großbritannien.

    Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare
    Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen
    vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der
    BIOGENA-Produktwelten - über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen
    Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.

    Ein Highlight ist das erste Longevity Lab Großbritanniens mit Anwendungen wie
    Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven
    REGEVITY MASTER . Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für
    überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.

    Signalwirkung für Österreich und den DACH-Raum

    Mit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000
    Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass
    Gesundheitskompetenz "Made in Austria" auch international stark nachgefragt
    wird.

    "Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die
    Welt bewegen kann - mit Wissen, Verantwortung und Haltung", sagt
    Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer .

    Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien
    im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in
    Planung.

    Pressekontakt:

    Biogena GmbH & Co KG
    Patric Dengg
    Telefon: 066488641386
    E-Mail: mailto:presse@biogena.com
    http://www.biogena.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180678/6107628
    OTS: Biogena GmbH & Co KG


