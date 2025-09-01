JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 75,66EUR auf Tradegate (01. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was eine Steigerung von +5,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer