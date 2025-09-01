"Sie schlugen diejenigen, die flohen" – VW kämpft gegen Urteil in Rekordhöhe!

Das Gericht verhängte eine Entschädigungszahlung von 165 Millionen Reais (umgerechnet rund 26 Millionen Euro). Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich um die höchste Strafe, die jemals in Brasilien in einem solchen Fall ausgesprochen wurde. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass Volkswagen do Brasil seine Verantwortung anerkennen und sich öffentlich entschuldigen müsse.

Ein Arbeitsgericht im Bundesstaat Pará sprach am Freitag Arbeitern zu, auf einer Farm des Autobauers in Schuldknechtschaft gehalten worden zu sein. Zudem hätten bewaffnete Wachen die Arbeiter überwacht.

"Volkswagen do Brasil wird seine Verteidigung vor höheren Gerichten fortsetzen, um Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu erreichen", erklärte das Unternehmen am Samstag. Der Konzern betonte, er halte seit seiner 72-jährigen Geschichte "konsequent an den Grundsätzen der Menschenwürde" fest und befolge strikt alle Arbeitsgesetze.

Die Farm in Pará war Mitte der 1970er Jahre gegründet worden, nachdem die brasilianische Regierung Investitionen in der Amazonasregion gefördert hatte. Volkswagen begann 1986 mit der Einstellung des Betriebs.

Die Missstände waren bereits im Jahr 2022 durch den ehemaligen Arbeiter Jose Pereira öffentlich geworden. Er berichtete im Interview mit der ARD, dass angeworbene Arbeiter verschuldet waren und Gewalt an der Tagesordnung stand. "Wenn jemand versuchte zu fliehen, verfolgten die Wachen ihn und erschossen ihn", sagte Pereira.

"Sie schlugen diejenigen, die geflohen waren. Auf der Straße, in den Hütten, jeder sah es."

Volkswagen will die Strafe vor höheren Instanzen anfechten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

