    Neues OeNB-Direktorium nun vollzählig

    • Martin Kocher neuer Gouverneur der OeNB ab sofort.
    • OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern.
    • Kocher war zuvor Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft.

    Martin Kocher steht als neuer Gouverneur an der Spitze der Nationalbank

    Wien (APA-ots) - Martin Kocher übernimmt mit heutiger Wirkung das Amt des Gouverneurs
    der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und folgt damit auf Robert Holzmann. Das OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für jeweils sechs Jahre ernannt werden.

    Die Funktionsperiode von Martin Kocher als Gouverneur beginnt mit 1. September 2025. Zudem besteht das Direktorium der OeNB aus Vize- Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (seit 1. Dezember 2024), Direktor Thomas Steiner (seit 1. Mai 2025 in seiner zweiten Funktionsperiode) und Direktor Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025). Damit ist das neue OeNB-Direktorium nun vollzählig.

    Martin Kocher war bis Anfang März 2025 österreichischer Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor leitete er bis 2021 das Institut für Höhere Studien und hatte eine Professur an der Universität Wien. 2020 bis 2021 war Martin Kocher auch Präsident des Fiskalrates.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

