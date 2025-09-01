Neues OeNB-Direktorium nun vollzählig

Martin Kocher steht als neuer Gouverneur an der Spitze der Nationalbank



Wien (APA-ots) - Martin Kocher übernimmt mit heutiger Wirkung das Amt des Gouverneurs

der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und folgt damit auf Robert Holzmann. Das OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für jeweils sechs Jahre ernannt werden.



Die Funktionsperiode von Martin Kocher als Gouverneur beginnt mit 1. September 2025. Zudem besteht das Direktorium der OeNB aus Vize- Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (seit 1. Dezember 2024), Direktor Thomas Steiner (seit 1. Mai 2025 in seiner zweiten Funktionsperiode) und Direktor Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025). Damit ist das neue OeNB-Direktorium nun vollzählig.

