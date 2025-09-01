    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI im Trading sinnvoll nutzen

    Mit Florian Sondershausen Chancen und Risiken richtig einordnen (FOTO)

    Koblenz (ots) - Unbeständige Märkte, emotionale Fallen und neue
    Technologie-Trends - der Börsenhandel ist für viele Privatanleger ein Buch mit
    sieben Siegeln. Gerade KI und Algorithmen wecken große Hoffnungen, doch ebenso
    viele Mythen. Klar ist: Automatisiertes Trading kann ein wertvoller Baustein
    sein - aber niemals die ganze Lösung. Entscheidend sind Kapital, Risikoprofil
    und das richtige Wissen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Chancen
    KI-Trading bietet, wo Risiken lauern und wie Mentoring dabei unterstützt, die
    richtige Strategie zu finden.

    Immer mehr Anleger hoffen, mit dem Einsatz neuer Technologien auf dem
    Finanzmarkt Fuß zu fassen. Die Faszination für künstliche Intelligenz als
    Erfolgsfaktor an der Börse ist groß, die Unsicherheit jedoch ebenso: Während
    einige frühzeitig profitieren, erleiden viele andere durch falsche Annahmen und
    fehlende Erfahrung rasch Verluste. Ein Grund dafür liegt in unzureichendem
    Wissen über Handelsmechanismen, ein anderer in von Emotionen gesteuerten
    Entscheidungen oder in der Erwartung schneller Gewinne. Von außen betrachtet
    wirkt der Einstieg ins KI-Trading einfach - in der Realität ist er komplex und
    mit erheblichen Risiken verbunden. "Viele Menschen verfügen zwar über ein
    gewisses Grundverständnis für den Handel mit Aktien oder Währungen, doch gerade
    im Bereich KI-Trading lassen sie das Potenzial ungenutzt. Automatisiertes
    Trading kann ein nützliches Instrument sein - jedoch nur als Teil einer
    umfassenden Strategie. Kapitalhöhe, Risikoprofil und die Bereitschaft, auch
    Verlustphasen auszuhalten, sind entscheidend für den erfolgreichen Einsatz",
    erklärt Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting
    GmbH.

    "Mit einem klaren Plan und einer professionellen Begleitung können Investoren
    das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Trading realistisch einschätzen und
    langfristig nutzen", führt Christian Haag, ebenfalls Geschäftsführer, aus. Die
    Haag Sondershausen Consulting GmbH setzt deshalb auf ein strukturiertes
    Mentoring-Programm, das Anlegern Schritt für Schritt vermittelt, wie Märkte
    funktionieren, welche Rolle Risikomanagement spielt und wie man sowohl manuelle
    als auch automatisierte Strategien sinnvoll kombiniert. "KI-Trading ist dabei
    immer nur eine Ergänzung, die erst dann sinnvoll wird, wenn Kapitalausstattung,
    Wissen und Risikoprofil zueinanderpassen", betont Florian Sondershausen. Neben
    dem Mentoring sorgen TÜV-Rheinland-zertifizierte Prozesse, ein erfahrenes
    Expertenteam und eine Community von Gleichgesinnten dafür, dass Anleger einen
    sicheren Rahmen für ihre Entscheidungen erhalten. Ziel ist es, emotionale
    Fehlentscheidungen zu vermeiden, Strategien fundiert zu entwickeln und
