Biotech-Rakete legt über 900 Prozent zu – Anleger reiben sich die Augen

Der französische Biotech-Konzern Abivax hat die Börse im Sommer 2025 mit einem Paukenschlag überrascht und Hedgefonds unerwartet hohe Gewinne beschert. Nachdem das Unternehmen im Juli positive Ergebnisse aus der späten Phase seiner Studie zu Obefazimod – einem oralen Wirkstoff gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa – veröffentlichte, schossen die in den USA notierten Aktien an nur einem Handelstag um mehr als 580 Prozent in die Höhe. Der Marktwert des Unternehmens stieg damit von rund 500 Millionen auf über 6 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel über sagenhafte 900 Prozent an Wert dazugewonnen.

Tipp aus der Redaktion Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Die Phase-3-Studie zeigte, dass Obefazimod bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa sowohl wirksam als auch sicher ist. Der Kandidat, ursprünglich als mögliches HIV-Medikament erforscht, rückte damit endgültig ins Zentrum von Abivax’ Strategie.

Zu den größten Gewinnern am Markt gehörten die Hedgefonds ADAR1 Capital Management und Deep Track Capital, die jeweils zweistellige Wertzuwächse erzielten. Insgesamt sollen Hedgefonds mit Abivax im Juli mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar an Buchgewinnen erzielt haben, schätzt Old Well Labs.

Dabei galt die Wette als hochriskant: Märkte hatten die Erfolgschance der Studie auf nur 16 Prozent taxiert, doch ADAR1-Gründer Daniel Schneeberger setzte nach eigenen Berechnungen auf eine Wahrscheinlichkeit von 50 bis 60 Prozent.

Kurz nach dem Kursfeuerwerk meldete Abivax Ende Juli zudem den Abschluss einer Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von rund 747,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen platzierte 11,7 Millionen American Depositary Shares, von denen jede einer Stammaktie entspricht. Mit den Mitteln will Abivax die Liquidität für die kommenden zwölf Monate sichern und die geplante Einreichung eines Zulassungsantrags für Obefazimod vorantreiben.

Laut Abivax sollen die Nettoerlöse aus der Kapitalmaßnahme, zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die Finanzierung des operativen Geschäfts bis ins vierte Quartal 2027 absichern. Die Voraussetzung für die Zulassung bleibt allerdings der erfolgreiche Abschluss der laufenden Phase-3-Erhaltungsstudie bei Colitis ulcerosa.

Abivax, 2013 vom Immunologen Philippe Pouletty gegründet, ging 2015 in Europa und 2023 in den USA an die Börse. Mit dem jüngsten Kursanstieg und der gesicherten Finanzierung positioniert sich das Unternehmen nun als einer der vielversprechendsten europäischen Biotech-Werte im Bereich chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abivax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 68,00EUR auf Tradegate (01. September 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.



