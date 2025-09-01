Wachstum gegen den Trend / Zuwächse im Inland - Exportschwäche abgemildert (FOTO)

Frankfurt (ots) -



1. Gesamtumsatz wächst im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf 17,8 Milliarden

Euro

2. Export mit minus 3,0 Prozent weiter schwach

3. Bürokratie und Kostendruck belasten die Unternehmen



Solide Umsatzzahlen im Inland bei anhaltend schwachem Export prägen das Geschäft

mit Kosmetika und Haushaltspflegeprodukten im ersten Halbjahr 2025. Nach

Informationen des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)

konnten die Mitgliedsunternehmen Produkte im Wert von 17,8 Milliarden Euro bei

deutschen und internationalen Handelspartnern absetzen. Das waren 3,6 Prozent

mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Gesamtbild ist dabei

gespalten: Während der heimische Markt um 6,9 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro

zulegen konnte, zeigt sich das Auslandsgeschäft mit 5,9 Milliarden Euro Umsatz

oder minus 3,0 Prozent weiter rückläufig. Im ersten Quartal lag das Minus

allerdings noch bei 5,1 Prozent. Grundlage der Zahlen sind Meldungen aus dem

deutschen und internationalen Einzelhandel auf Basis von Verkaufspreisen.





Begehrte Produkte in schwierigen Zeiten



Für Make-up, Hautcreme, Shampoo & Co gaben deutsche Verbraucherinnen und

Verbraucher in Deutschland 9,1 Milliarden Euro aus, ein Zuwachs von 6 Prozent.

Besonders begehrt waren Haut- und Gesichtspflegemittel. Produkte rund ums

Waschen, Putzen und Reinigen steuerten mit 2,8 Milliarden Euro oder plus 4,6

Prozent zum Inlandsumsatz bei. Als Renner in diesem Branchensegment erwiesen

sich Fein- und Spezialwaschmittel. Unter den ins Ausland verkauften Produkten

konnten sich die Bade- und Duschzusätze deutlich vom Negativtrend abheben.

IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser sagt: "Kosmetik und Haushaltspflege gehören zu

den unverzichtbaren Produkten des Alltags - genau das macht unsere Branche so

stark." Zugleich verweist er auf die Schattenseiten: "Der Export leidet unter

der geopolitischen Situation - für viele unserer Unternehmen ist das eine

existenzielle Herausforderung."



Ausufernde Bürokratie belastet Unternehmen



Nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie (https://www.ikw.org/fileadmin/IKW_D

ateien/downloads/IKW-Allgemein/25_2001_26_COM_ConsumerStudy_IKW_Screen_DS.pdf)

der Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag des IKW empfinden 90 Prozent

der Unternehmen den bürokratischen Aufwand durch nationale und europäische

Vorgaben als starke Belastung. Unter anderem führten regulatorische

Anforderungen dazu, dass vermehrt Produkte vom Markt genommen oder verändert

werden müssten, ohne dass damit erkennbarer Nutzen für die Menschen oder die

Umwelt verbunden wäre. Immer öfter scheiterten auch vielversprechende

Innovationen am erdrückenden Aufwand für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. 40

Prozent der Befragten rechnen mit zusätzlichen Kosten bis in den sechsstelligen

Bereich. Als Folge dieser Entwicklung verlieren viele Unternehmensvertreter das

Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Drei Viertel der

Studienteilnehmer halten ihn inzwischen für wenig attraktiv. Thomas Keiser

betont: "Überbürokratie lähmt Innovation und schwächt den Standort Deutschland."



Quellen:



Inlandsumsatz: YouGov Consumer Panel (Jan. - Juni 2025) und eigene Erhebungen



Exportumsatz: Statistisches Bundesamt (Jan. - Juni 2025)



Studie Sauber. Schön. Systemrelevant - Der unterschätzte Beitrag der Schönheits-

und Haushaltspflege für Deutschland, Mai 2025. (https://www.ikw.org/fileadmin/IK

W_Dateien/downloads/IKW-Allgemein/25_2001_26_COM_ConsumerStudy_IKW_Screen_DS.pdf

)



Pressekontakt:



Karen Kumposcht

Bereichsleiterin Kommunikation und IT

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.

Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main

T +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / mailto:kkumposcht@ikw.org /

http://www.ikw.org / http://www.twitter.com/ikw_org /

http://www.linkedin.com/company/ikw



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51480/6107651

OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)







