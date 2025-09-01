    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schönheits- und Haushaltspflege

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum gegen den Trend / Zuwächse im Inland - Exportschwäche abgemildert (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    1. Gesamtumsatz wächst im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf 17,8 Milliarden
    Euro
    2. Export mit minus 3,0 Prozent weiter schwach
    3. Bürokratie und Kostendruck belasten die Unternehmen

    Solide Umsatzzahlen im Inland bei anhaltend schwachem Export prägen das Geschäft
    mit Kosmetika und Haushaltspflegeprodukten im ersten Halbjahr 2025. Nach
    Informationen des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)
    konnten die Mitgliedsunternehmen Produkte im Wert von 17,8 Milliarden Euro bei
    deutschen und internationalen Handelspartnern absetzen. Das waren 3,6 Prozent
    mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Gesamtbild ist dabei
    gespalten: Während der heimische Markt um 6,9 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro
    zulegen konnte, zeigt sich das Auslandsgeschäft mit 5,9 Milliarden Euro Umsatz
    oder minus 3,0 Prozent weiter rückläufig. Im ersten Quartal lag das Minus
    allerdings noch bei 5,1 Prozent. Grundlage der Zahlen sind Meldungen aus dem
    deutschen und internationalen Einzelhandel auf Basis von Verkaufspreisen.

    Begehrte Produkte in schwierigen Zeiten

    Für Make-up, Hautcreme, Shampoo & Co gaben deutsche Verbraucherinnen und
    Verbraucher in Deutschland 9,1 Milliarden Euro aus, ein Zuwachs von 6 Prozent.
    Besonders begehrt waren Haut- und Gesichtspflegemittel. Produkte rund ums
    Waschen, Putzen und Reinigen steuerten mit 2,8 Milliarden Euro oder plus 4,6
    Prozent zum Inlandsumsatz bei. Als Renner in diesem Branchensegment erwiesen
    sich Fein- und Spezialwaschmittel. Unter den ins Ausland verkauften Produkten
    konnten sich die Bade- und Duschzusätze deutlich vom Negativtrend abheben.
    IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser sagt: "Kosmetik und Haushaltspflege gehören zu
    den unverzichtbaren Produkten des Alltags - genau das macht unsere Branche so
    stark." Zugleich verweist er auf die Schattenseiten: "Der Export leidet unter
    der geopolitischen Situation - für viele unserer Unternehmen ist das eine
    existenzielle Herausforderung."

    Ausufernde Bürokratie belastet Unternehmen

    Nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie (https://www.ikw.org/fileadmin/IKW_D
    ateien/downloads/IKW-Allgemein/25_2001_26_COM_ConsumerStudy_IKW_Screen_DS.pdf)
    der Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag des IKW empfinden 90 Prozent
    der Unternehmen den bürokratischen Aufwand durch nationale und europäische
    Vorgaben als starke Belastung. Unter anderem führten regulatorische
    Anforderungen dazu, dass vermehrt Produkte vom Markt genommen oder verändert
    werden müssten, ohne dass damit erkennbarer Nutzen für die Menschen oder die
    Umwelt verbunden wäre. Immer öfter scheiterten auch vielversprechende
    Innovationen am erdrückenden Aufwand für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. 40
    Prozent der Befragten rechnen mit zusätzlichen Kosten bis in den sechsstelligen
    Bereich. Als Folge dieser Entwicklung verlieren viele Unternehmensvertreter das
    Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Drei Viertel der
    Studienteilnehmer halten ihn inzwischen für wenig attraktiv. Thomas Keiser
    betont: "Überbürokratie lähmt Innovation und schwächt den Standort Deutschland."

    Quellen:

    Inlandsumsatz: YouGov Consumer Panel (Jan. - Juni 2025) und eigene Erhebungen

    Exportumsatz: Statistisches Bundesamt (Jan. - Juni 2025)

    Studie Sauber. Schön. Systemrelevant - Der unterschätzte Beitrag der Schönheits-
    und Haushaltspflege für Deutschland, Mai 2025. (https://www.ikw.org/fileadmin/IK
    W_Dateien/downloads/IKW-Allgemein/25_2001_26_COM_ConsumerStudy_IKW_Screen_DS.pdf
    )

    Pressekontakt:

    Karen Kumposcht
    Bereichsleiterin Kommunikation und IT
    Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.
    Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main
    T +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / mailto:kkumposcht@ikw.org /
    http://www.ikw.org / http://www.twitter.com/ikw_org /
    http://www.linkedin.com/company/ikw

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51480/6107651
    OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Schönheits- und Haushaltspflege Wachstum gegen den Trend / Zuwächse im Inland - Exportschwäche abgemildert (FOTO) 1. Gesamtumsatz wächst im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro 2. Export mit minus 3,0 Prozent weiter schwach 3. Bürokratie und Kostendruck belasten die Unternehmen Solide Umsatzzahlen im Inland bei anhaltend schwachem Export …