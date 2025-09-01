    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aus i&u TV wird i&u Studios / Neue Marke spiegelt inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider (FOTO)

    --------------------------------------------------------------
    zur i&u Studios Webseite
    https://ots.de/gAkcGD
    --------------------------------------------------------------

    Köln (ots) -

    - i&u Studios steht für erstklassige Informations- und Unterhaltungssendungen
    auf allen Kanälen
    - Eine überarbeitete Corporate Identity begleitet die Umbenennung
    - Die neue Webseite http://www.iustudios.de unterstreicht den neu gestalteten
    Markenauftritt und die Content-Vielfalt

    Das führende Kölner Produktionsunternehmen i&u TV Produktion GmbH firmiert ab
    sofort unter dem Namen i&u Studios GmbH. Mit der Umbenennung unterstreicht das
    Unternehmen seine inhaltliche und strategische Weiterentwicklung: Von einer
    erfolgreichen TV-Produktionsfirma hin zu einem Studio für hochwertige,
    crossmediale Inhalte und innovative Formate.

    Jochen Köstler, Vorsitzender der Geschäftsführung von i&u Studios, erklärt:
    "Unser Unternehmen steht seit jeher für hochwertige Information und bewegende
    Unterhaltung. In den vergangenen Jahren haben wir uns konsequent
    weiterentwickelt und erzählen unsere Geschichten heute über alle Kanäle - ob
    lineares Fernsehen, Streaming, Social Media oder gemeinsam mit Marken-Partnern
    und Top-Creators. Die Umbenennung in i&u Studios ist ein logischer und
    bedeutender Schritt, um dieser Entwicklung auch im Außenauftritt Ausdruck zu
    verleihen. Wir verbinden journalistische Kompetenz mit kreativer Kraft und
    schaffen Content, der Menschen begeistert und verbindet."

    Über i&u Studios

    i&u Studios produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und
    Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender
    Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale
    Plattformen.

    Zum Portfolio von i&u Studios gehören große Entertainmentformate wie
    Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS oder DENN SIE
    WISSEN NICHT, WAS PASSIERT - DIE JAUCH-GOTTSCHALK-SCHÖNEBERGER-SHOW und die mit
    dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte
    Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER - WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?,
    STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.

    i&u Studios gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten,
    u.a. mit Top-Creators wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und
    MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u Studios gemeinsam mit Creator Jacob
    Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded
    Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, starke YouTube-Kanal MACH
    MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.

    i&u Studios ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan
    Gruppe.

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer neuen Webseite
    http://www.iustudios.de

    Pressekontakt:

    Henriette Gutmann, SVP Corporate Communication LEONINE Studios
    Tel: +49 89 999513 0
    E-Mail: mailto:communication@leoninestudios.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151865/6107656
    OTS: i&u Studios GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Aus i&u TV wird i&u Studios / Neue Marke spiegelt inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider (FOTO) - i&u Studios steht für erstklassige Informations- und Unterhaltungssendungen auf allen Kanälen - Eine überarbeitete Corporate Identity begleitet die Umbenennung - Die neue Webseite http://www.iustudios.de unterstreicht den neu gestalteten …