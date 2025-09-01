Aus i&u TV wird i&u Studios / Neue Marke spiegelt inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider (FOTO)

--------------------------------------------------------------

zur i&u Studios Webseite

https://ots.de/gAkcGD

- i&u Studios steht für erstklassige Informations- und Unterhaltungssendungen

auf allen Kanälen

- Eine überarbeitete Corporate Identity begleitet die Umbenennung

- Die neue Webseite http://www.iustudios.de unterstreicht den neu gestalteten

Markenauftritt und die Content-Vielfalt



Das führende Kölner Produktionsunternehmen i&u TV Produktion GmbH firmiert ab

sofort unter dem Namen i&u Studios GmbH. Mit der Umbenennung unterstreicht das

Unternehmen seine inhaltliche und strategische Weiterentwicklung: Von einer

erfolgreichen TV-Produktionsfirma hin zu einem Studio für hochwertige,

crossmediale Inhalte und innovative Formate.



Jochen Köstler, Vorsitzender der Geschäftsführung von i&u Studios, erklärt:

"Unser Unternehmen steht seit jeher für hochwertige Information und bewegende

Unterhaltung. In den vergangenen Jahren haben wir uns konsequent

weiterentwickelt und erzählen unsere Geschichten heute über alle Kanäle - ob

lineares Fernsehen, Streaming, Social Media oder gemeinsam mit Marken-Partnern

und Top-Creators. Die Umbenennung in i&u Studios ist ein logischer und

bedeutender Schritt, um dieser Entwicklung auch im Außenauftritt Ausdruck zu

verleihen. Wir verbinden journalistische Kompetenz mit kreativer Kraft und

schaffen Content, der Menschen begeistert und verbindet."



Über i&u Studios



i&u Studios produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und

Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender

Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale

Plattformen.



Zum Portfolio von i&u Studios gehören große Entertainmentformate wie

Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS oder DENN SIE

WISSEN NICHT, WAS PASSIERT - DIE JAUCH-GOTTSCHALK-SCHÖNEBERGER-SHOW und die mit

dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte

Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER - WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?,

STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.



i&u Studios gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten,

u.a. mit Top-Creators wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und

MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u Studios gemeinsam mit Creator Jacob

Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded

Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, starke YouTube-Kanal MACH

MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.



i&u Studios ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan

Gruppe.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer neuen Webseite

http://www.iustudios.de



