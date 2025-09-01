Aus i&u TV wird i&u Studios / Neue Marke spiegelt inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider (FOTO)
Köln (ots) -
Köln (ots) -
- i&u Studios steht für erstklassige Informations- und Unterhaltungssendungen
auf allen Kanälen
- Eine überarbeitete Corporate Identity begleitet die Umbenennung
- Die neue Webseite http://www.iustudios.de unterstreicht den neu gestalteten
Markenauftritt und die Content-Vielfalt
Das führende Kölner Produktionsunternehmen i&u TV Produktion GmbH firmiert ab
sofort unter dem Namen i&u Studios GmbH. Mit der Umbenennung unterstreicht das
Unternehmen seine inhaltliche und strategische Weiterentwicklung: Von einer
erfolgreichen TV-Produktionsfirma hin zu einem Studio für hochwertige,
crossmediale Inhalte und innovative Formate.
Jochen Köstler, Vorsitzender der Geschäftsführung von i&u Studios, erklärt:
"Unser Unternehmen steht seit jeher für hochwertige Information und bewegende
Unterhaltung. In den vergangenen Jahren haben wir uns konsequent
weiterentwickelt und erzählen unsere Geschichten heute über alle Kanäle - ob
lineares Fernsehen, Streaming, Social Media oder gemeinsam mit Marken-Partnern
und Top-Creators. Die Umbenennung in i&u Studios ist ein logischer und
bedeutender Schritt, um dieser Entwicklung auch im Außenauftritt Ausdruck zu
verleihen. Wir verbinden journalistische Kompetenz mit kreativer Kraft und
schaffen Content, der Menschen begeistert und verbindet."
Über i&u Studios
i&u Studios produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und
Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender
Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale
Plattformen.
Zum Portfolio von i&u Studios gehören große Entertainmentformate wie
Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS oder DENN SIE
WISSEN NICHT, WAS PASSIERT - DIE JAUCH-GOTTSCHALK-SCHÖNEBERGER-SHOW und die mit
dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte
Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER - WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?,
STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.
i&u Studios gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten,
u.a. mit Top-Creators wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und
MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u Studios gemeinsam mit Creator Jacob
Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded
Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, starke YouTube-Kanal MACH
MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.
i&u Studios ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan
Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer neuen Webseite
http://www.iustudios.de
Pressekontakt:
Henriette Gutmann, SVP Corporate Communication LEONINE Studios
Tel: +49 89 999513 0
E-Mail: mailto:communication@leoninestudios.com
