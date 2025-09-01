    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    LaserPecker bringt LX2 auf den Markt

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Den ersten "gewinnorientierten" Laserschneider für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs)

    Berlin (ots/PRNewswire) - LaserPecker, ein führendes Unternehmen mit seinem
    tragbaren Lasergravierer, verkündet heute die bevorstehende Markteinführung
    seiner neuesten Innovation, des LaserPecker LX2. Der LX2 wird am 4. September
    auf der IFA ShowStoppers offiziell vorgestellt und definiert die hocheffiziente
    Batchverarbeitung sowie das großformatige Laserschneiden und -gravieren auf dem
    Desktop neu.

    Als großformatiger Desktop-Laserschneider und -gravierer markiert die Einführung
    des LX2 die Expansion von LaserPecker über tragbare Gravierer, um einen
    Desktop-Laserschneider anzubieten, der für den Einsatz im geschäftigen Alltag
    entwickelt wurde - von Handwerkern, die ein Nebengeschäft aufbauen, bis zu
    Unternehmern, die ihre SMBs vergrößern. Der LX2 beseitigt die Komplexität und
    hohen Kosten, die Margen schmälern, und liefert schnelle, professionelle
    Ergebnisse bei Groß- und Serienprojekten. Daher verwandelt er die Ambitionen der
    Nutzer mit müheloser Effizienz in Gewinn.

    Höhere Standards für kleine Unternehmen

    Seit Jahren werden Fachleute, Heimunternehmer und Kleinunternehmer durch
    Maschinen behindert, die entweder zu begrenzt skalierbar oder zu komplex für
    einen effizienten Betrieb sind. Der LX2 setzt neue Maßstäbe, indem er
    industrielle Leistung mit benutzerfreundlicher Bedienung verbindet, was die
    ideale Wahl für Unternehmen ist, die ihre Produktionskapazität leicht erweitern
    möchten.

    Mit Gravurgeschwindigkeit von 1000 mm/s übertrifft der LX2 herkömmliche Systeme
    mit 600 mm/s und steigert die Effizienz bei Serien- und Großformat-Anwendungen
    um bis zu 50 %. Seine doppelte Präzisionsausrichtung kombiniert eine 12MP-Kamera
    mit Punkt-zu-Gestalt-Positionierung, wodurch einwandfreie Ausrichtung und
    konsistente Ergebnisse gewährleistet werden und die Batchverarbeitung um 20 %
    schneller wird.

    Eine Effizienzrevolution im leistungsstarken System

    Der LX2 definiert die Produktivität für kleine Unternehmen neu, indem er
    Batchanpassung, hocheffizientes Schneiden und vielseitige Lasermodule im
    einzigen optimierten System vereint. Sein modularer Aufbau mit 2W Infrarot-, 20W
    und 40W-Blauen-Diodenlasereinheiten ermöglicht nahtlose Übergänge von feinen
    Gravuren zu schweren Schneidarbeiten. Von 22 mm dickem Holz über 15 mm dickes
    Acryl bis zu 0,5 mm dickem Edelstahl bewältigt der LX2 vielfältige Projekte.
    Durch Vereinfachung komplexer Arbeitsabläufe im sicheren, geschlossenen Design
    hilft er Unternehmen, Abfall zu reduzieren, Zeit zu sparen und die Produktion
    mühelos zu skalieren. liefert professionelle Ergebnisse ohne Komplexität
    herkömmlicher Maschinen.

    Ein bewährter Neuerer

    2017 gegründeter LaserPecker hat sich vom Start-up zum weltweit führenden
    Unternehmen mit über 200.000 Nutzern entwickelt. Bekannt für seine tragbaren
    Gravurgeräte der Serien LP1 bis LP5, hat sich LaserPecker mit kompakten,
    leistungsstarken und benutzerfreundlichen Geräten konsequent für Kreativität
    eingesetzt. Der LX2 markiert einen mutigen Schritt im professionellen
    Desktop-Bereich und erweitert die Mission des Unternehmens: "Let Your Creativity
    Fly" .

    Verfügbarkeit

    Der LaserPecker LX2 wird offiziell am 4. September 2025 auf der IFA ShowStoppers
    vorgestellt. Kunden können ab demselben Tag auf der offiziellen Webseite eine
    Anzahlung leisten. Bis zum 18. September gilt ein spezielles Einführungsangebot,
    danach gelten wieder die regulären Preise. Der LX2 ist exklusiv über
    https://www.laserpecker.net erhältlich.

    Über LaserPecker

    LaserPecker ist ein führender Anbieter von tragbaren und professionellen
    Lasergravurlösungen. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf die
    Bereitstellung innovativer, benutzerfreundlicher und leistungsstarker Geräte,
    die Schöpfer, Designer und kleine Unternehmen weltweit unterstützen.

    mailto:marketing@laserpecker.com

    https://www.laserpecker.net

    Medienkontakt:

    LaserPecker Marketing
    marketing@laserpecker.comwww.laserpecker.netFoto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2760801/20250829_120442.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/laserpecker-bringt-lx2-
    auf-den-markt-den-ersten-gewinnorientierten-laserschneider-fur-kleine-und-mittle
    re-unternehmen-smbs-302541808.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180680/6107665
    OTS: LaserPecker




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    LaserPecker bringt LX2 auf den Markt Den ersten "gewinnorientierten" Laserschneider für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) LaserPecker, ein führendes Unternehmen mit seinem tragbaren Lasergravierer, verkündet heute die bevorstehende Markteinführung seiner neuesten Innovation, des LaserPecker LX2. Der LX2 wird am 4. September auf der IFA ShowStoppers offiziell …