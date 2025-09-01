LaserPecker bringt LX2 auf den Markt
Den ersten "gewinnorientierten" Laserschneider für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs)
Berlin (ots/PRNewswire) - LaserPecker, ein führendes Unternehmen mit seinem
tragbaren Lasergravierer, verkündet heute die bevorstehende Markteinführung
seiner neuesten Innovation, des LaserPecker LX2. Der LX2 wird am 4. September
auf der IFA ShowStoppers offiziell vorgestellt und definiert die hocheffiziente
Batchverarbeitung sowie das großformatige Laserschneiden und -gravieren auf dem
Desktop neu.
Als großformatiger Desktop-Laserschneider und -gravierer markiert die Einführung
des LX2 die Expansion von LaserPecker über tragbare Gravierer, um einen
Desktop-Laserschneider anzubieten, der für den Einsatz im geschäftigen Alltag
entwickelt wurde - von Handwerkern, die ein Nebengeschäft aufbauen, bis zu
Unternehmern, die ihre SMBs vergrößern. Der LX2 beseitigt die Komplexität und
hohen Kosten, die Margen schmälern, und liefert schnelle, professionelle
Ergebnisse bei Groß- und Serienprojekten. Daher verwandelt er die Ambitionen der
Nutzer mit müheloser Effizienz in Gewinn.
Höhere Standards für kleine Unternehmen
Verfügbarkeit
Der LaserPecker LX2 wird offiziell am 4. September 2025 auf der IFA ShowStoppers
vorgestellt. Kunden können ab demselben Tag auf der offiziellen Webseite eine
Anzahlung leisten. Bis zum 18. September gilt ein spezielles Einführungsangebot,
danach gelten wieder die regulären Preise. Der LX2 ist exklusiv über
https://www.laserpecker.net erhältlich.
Über LaserPecker
LaserPecker ist ein führender Anbieter von tragbaren und professionellen
Lasergravurlösungen. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf die
Bereitstellung innovativer, benutzerfreundlicher und leistungsstarker Geräte,
die Schöpfer, Designer und kleine Unternehmen weltweit unterstützen.
mailto:marketing@laserpecker.com
https://www.laserpecker.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180680/6107665
OTS: LaserPecker
