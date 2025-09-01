THOMSON auf der IFA 2025

Berlin (ots) - In diesem Jahr lädt THOMSON auf der IFA dazu ein, Unterhaltung zu

entdecken, die sich dem echten Leben anpasst.



Von Smart-TVs mit drei verschiedenen Betriebssystemen und der Go Collection bis

hin zum kleinsten MiniLED Europas und Streaming-Geräten der nächsten Generation

mit 64 GB Speicher.



NEUHEITEN AUF DER IFA 2025





· Smart Monitore - Ein Gerät für alles: Funktioniert als Google TV,

Business-Monitor und High-End-Gaming-Monitor mit bis zu 240 Hz

Bildwiederholrate.



· Smart Photo Frames - Erinnerungen in Echtzeit teilen, über die THOMSON

SmartFrame App.



· Smart Boards - Eine B2B-Lösung für Schulen, Universitäten und Unternehmen.



· Kleine Haushaltsgeräte - Ein historisches Comeback für ein ganzheitliches

Zuhause-Erlebnis.



GO COLLECTION: ENTERTAINMENT ON THE MOVE



Die THOMSON Go Collection wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt - und

wächst auch dieses Jahr weiter.



· Go TV - Ein 32" Google TV auf Rollen mit integriertem Akku.



· Go Plus - Ein 32" 4K-Touchscreen auf Rollen. Jetzt neu mit abnehmbarer Kamera,

Eingabestift und integriertem Tray für die Fernbedienung. Zwei neue 27"-Modelle

in UHD & FHD mit integrierten Subwoofern kommen im Q4 2025.



· Go Projektoren - VEGA für Filmnächte im Freien und SIRIUS mit kinoreifer

Laserprojektion.



· Go CAST - Ein Streaming-Dongle im Taschenformat, der jeden Bildschirm in einen

Google TV Smart-TV verwandelt.



ALLES LIVE AUF DER IFA 2025 ERLEBEN



Unser Team freut sich, Sie in Halle 20, Stand 120 willkommen zu heißen.



Weitere Informationen finden Sie in unserem THOMSON Press Kit .



IFA Berlin



Datum: 04.09.2025, 10:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 Uhr



Art: Messen



Ort: Messe Berlin



Messedamm 22



14055 Berlin



Deutschland



