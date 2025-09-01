    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Beyond the Screen

    THOMSON auf der IFA 2025

    Berlin (ots) - In diesem Jahr lädt THOMSON auf der IFA dazu ein, Unterhaltung zu
    entdecken, die sich dem echten Leben anpasst.

    Von Smart-TVs mit drei verschiedenen Betriebssystemen und der Go Collection bis
    hin zum kleinsten MiniLED Europas und Streaming-Geräten der nächsten Generation
    mit 64 GB Speicher.

    NEUHEITEN AUF DER IFA 2025

    · Smart Monitore - Ein Gerät für alles: Funktioniert als Google TV,
    Business-Monitor und High-End-Gaming-Monitor mit bis zu 240 Hz
    Bildwiederholrate.

    · Smart Photo Frames - Erinnerungen in Echtzeit teilen, über die THOMSON
    SmartFrame App.

    · Smart Boards - Eine B2B-Lösung für Schulen, Universitäten und Unternehmen.

    · Kleine Haushaltsgeräte - Ein historisches Comeback für ein ganzheitliches
    Zuhause-Erlebnis.

    GO COLLECTION: ENTERTAINMENT ON THE MOVE

    Die THOMSON Go Collection wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt - und
    wächst auch dieses Jahr weiter.

    · Go TV - Ein 32" Google TV auf Rollen mit integriertem Akku.

    · Go Plus - Ein 32" 4K-Touchscreen auf Rollen. Jetzt neu mit abnehmbarer Kamera,
    Eingabestift und integriertem Tray für die Fernbedienung. Zwei neue 27"-Modelle
    in UHD & FHD mit integrierten Subwoofern kommen im Q4 2025.

    · Go Projektoren - VEGA für Filmnächte im Freien und SIRIUS mit kinoreifer
    Laserprojektion.

    · Go CAST - Ein Streaming-Dongle im Taschenformat, der jeden Bildschirm in einen
    Google TV Smart-TV verwandelt.

    ALLES LIVE AUF DER IFA 2025 ERLEBEN

    Unser Team freut sich, Sie in Halle 20, Stand 120 willkommen zu heißen.

    Weitere Informationen finden Sie in unserem THOMSON Press Kit .

    IFA Berlin

    Datum: 04.09.2025, 10:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 Uhr

    Art: Messen

    Ort: Messe Berlin

    Messedamm 22

    14055 Berlin

    Deutschland

    Pressekontakt:

    THOMSON
    Palina Ivancha
    Telefon: +43 (0) 660 37 101 42
    E-Mail: mailto:palina.ivancha@thomsonelectronic.com
    THOMSON Press Kit

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29821/6107666
    OTS: Thomson




