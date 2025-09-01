Beyond the Screen
THOMSON auf der IFA 2025
Berlin (ots) - In diesem Jahr lädt THOMSON auf der IFA dazu ein, Unterhaltung zu
entdecken, die sich dem echten Leben anpasst.
Von Smart-TVs mit drei verschiedenen Betriebssystemen und der Go Collection bis
hin zum kleinsten MiniLED Europas und Streaming-Geräten der nächsten Generation
mit 64 GB Speicher.
NEUHEITEN AUF DER IFA 2025
· Smart Monitore - Ein Gerät für alles: Funktioniert als Google TV,
Business-Monitor und High-End-Gaming-Monitor mit bis zu 240 Hz
Bildwiederholrate.
· Smart Photo Frames - Erinnerungen in Echtzeit teilen, über die THOMSON
SmartFrame App.
· Smart Boards - Eine B2B-Lösung für Schulen, Universitäten und Unternehmen.
· Kleine Haushaltsgeräte - Ein historisches Comeback für ein ganzheitliches
Zuhause-Erlebnis.
GO COLLECTION: ENTERTAINMENT ON THE MOVE
Die THOMSON Go Collection wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt - und
wächst auch dieses Jahr weiter.
· Go TV - Ein 32" Google TV auf Rollen mit integriertem Akku.
· Go Plus - Ein 32" 4K-Touchscreen auf Rollen. Jetzt neu mit abnehmbarer Kamera,
Eingabestift und integriertem Tray für die Fernbedienung. Zwei neue 27"-Modelle
in UHD & FHD mit integrierten Subwoofern kommen im Q4 2025.
· Go Projektoren - VEGA für Filmnächte im Freien und SIRIUS mit kinoreifer
Laserprojektion.
· Go CAST - Ein Streaming-Dongle im Taschenformat, der jeden Bildschirm in einen
Google TV Smart-TV verwandelt.
ALLES LIVE AUF DER IFA 2025 ERLEBEN
Unser Team freut sich, Sie in Halle 20, Stand 120 willkommen zu heißen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem THOMSON Press Kit .
IFA Berlin
Datum: 04.09.2025, 10:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Messe Berlin
Messedamm 22
14055 Berlin
Deutschland
Pressekontakt:
THOMSON
Palina Ivancha
Telefon: +43 (0) 660 37 101 42
E-Mail: mailto:palina.ivancha@thomsonelectronic.com
THOMSON Press Kit
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29821/6107666
OTS: Thomson
