    AKTIE IM FOKUS

    Bayer nach kleinerem Studienmisserfolg etwas schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien fallen nach negativer Produktnachricht.
    • Vericiguat-Studie verfehlt primären Endpunkt.
    • US-Regierung unterstützt Glyphosat-Nutzung weiterhin.
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer negativen Nachricht aus der Produktpipeline haben die Aktien von Bayer am Montag ihrer deutlichen Erholung vom August-Tief noch etwas mehr Tribut gezollt. Am Montag sank der Kurs um bis zu ein Prozent, nachdem der Agrarchemie- und Pharmakonzern in einer Studie mit dem Wirkstoff Vericiguat den primären Endpunkt verfehlt hatte.

    Das Minus verringerte sich in einem freundlichen Gesamtmarkt zuletzt aber auf 0,4 Prozent. Seit ihrem Zwischentief von Anfang August hatten sich die Bayer-Aktien bis Ende August in der Spitze um fast 17 Prozent erholt. Auf diese Rally folgten seit Mittwoch tendenziell Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Spekulanten.

    Bayer stellte Daten zur Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Vericiguat auf dem diesjährigen Weltkongress für Kardiologie (ESC) vor. Laut Mitteilung zeigte sich beim Einsatz zur Therapie einer Form der chronischen Herzinsuffizienz (HFrEF) ohne kürzliches Herzinsuffizienzereignis beim primären Studienendpunkt keine Risikoreduktion. Das positive Nutzen-Risiko-Profil von Vericiguat in der bereits zugelassenen Indikation bei Patienten mit HFrEF nach einem kürzlich aufgetretenen Herzinsuffizienzereignis bleibe aber unverändert.

    Ein Händler sagte, die aktuelle Daten seien zwar nicht gut für die Stimmung, aber zugleich auch nur von geringerer Bedeutung. Wichtiger sei die Nachricht vom Freitag, dass die US-Regierung den Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat weiter unterstützen wolle. So hatte das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung - anders als befürchtet - keine Neubewertung und Einschränkungen für das Pflanzenschutzmittel plane. Gleichwohl ist das nicht neu - die "New York Times" hatte dies bereits Mitte August berichtet./tih/mis

    Bayer

    -0,98 %
    -1,54 %
    +2,18 %
    +14,36 %
    -0,11 %
    -46,17 %
    -49,88 %
    -76,09 %
    +95,52 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 27,89 auf Tradegate (01. September 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -1,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,45 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -13,98 %/+25,45 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
