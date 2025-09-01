    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein

    • Stimmung in britischer Industrie trübt sich stark ein
    • PMI fiel im August auf 47,0 Punkte, unter 50er-Marke
    • Ungewisse Aussichten, mögliche Steuererhöhungen befürchtet

    LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung stärker als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im August um 1,0 Punkte auf 47,0 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 47,3 Punkten gerechnet.

    Der Indikator befindet sich mittlerweile den elften Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

    "Die Aussichten für den Sektor bleiben sehr ungewiss", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Die Hersteller befürchteten, dass mögliche politische Entscheidungen der Regierung, darunter auch Steuererhöhungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Inlands- und dem Exportmarkt weiter beeinträchtigen könnten./jsl/la/mis





    dpa-AFX
