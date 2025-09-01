Industriestimmung signalisiert breitere Erholung

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August etwas stärker aufgehellt als zunächst ermittelt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 50,7 Punkte, wie S&P am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 38 Monaten. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung in Höhe von 50,5 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit über der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

"Die Konjunkturerholung im Verarbeitenden Gewerbe gewinnt an Breite, denn in sechs der acht von den PMI-Umfragen erfassten Länder wächst die Industrie, während das im Vormonat nur in vier Staaten der Fall war", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Im Ergebnis habe der PMI für die Eurozone das erste Mal seit Mitte 2022 die Expansionsschwelle überschritten, vor allem weil die Unternehmen ihre Produktion beschleunigt hochgefahren haben.