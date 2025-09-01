    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Verbraucherstimmung kühlt sich ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucher-Stimmung verschlechtert sich deutlich.
    • Erwartungen für restliches Jahr sind gedämpft.
    • Vertrauen in wirtschaftliches Wachstum fehlt weiterhin.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher hat sich laut einer neuen Umfrage deutlich verschlechtert. Nach der Sommerpause seien die Erwartungen für das restliche Jahr gedämpft, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE), der den Einzelhandel vertritt. "Eine Erholung des privaten Konsums ist nicht in Sicht".

    Die Stimmung habe sich spürbar abgekühlt, so der HDE. "An eine rasche Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage scheinen die Verbraucher nicht zu glauben." Dadurch fehle die Grundlage für eine Erholung des privaten Konsums und letztlich auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung. "Noch ist es der Bundesregierung nicht gelungen, ihren Worten Taten folgen zu lassen und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in eine Rückkehr des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zu stärken."

    Grundlage der Einschätzung sind die Ergebnisse des neuesten Konsumbarometers, für das 1.600 Menschen befragt wurden./tob/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
