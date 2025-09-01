    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Von der Straße auf die Schiene

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausbau des Umschlagbahnhofs Ulm-Dornstadt verdoppelt Ladekapazitäten (FOTO)

    Dornstadt (ots) - Der Lkw-Güterverkehr verursacht mehr als ein Viertel der
    gesamten Verkehrsemissionen in Deutschlandi. Damit sich das in Zukunft ändert,
    erweitert die Deutsche Bahn den Umschlagbahnhof Ulm-Dornstadt. Dieser ist ein
    zentraler Bestandteil des Verkehrskorridors Rhein-Donau, der sich von Straßburg
    bis ans Schwarze Meer erstreckt. Auf knapp 80.000 Quadratmetern entsteht
    westlich des bestehenden Terminals am Streckenabschnitt Stuttgart-Ulm ein neues
    Umschlagmodul. Durch die Verlagerung des Warentransports auf die Schiene lassen
    sich jährlich über 16.700 Tonnen CO2 einsparen. Die Umschlagkapazität wächst
    zudem auf 300.000 Ladeeinheiten pro Jahr an. Mit dem symbolischen Spatenstich am
    14. Juli 2025 startete nun offiziell die Bauphase. Das in Stuttgart ansässige
    und auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen
    Drees & Sommer ist für die Projektsteuerung zuständig. Die neue Anlage soll bis
    2028 in Betrieb gehen.

    Am Umschlagbahnhof Dornstadt-Ulm fahren derzeit täglich bis zu 14 Güterzüge an
    und ab - Tendenz steigend. Doch mit dem wachsenden Bedarf an
    umweltfreundlicheren Transportwegen will die Deutsche Bahn (DB) die Kapazitäten
    im kombinierten Verkehr (KV) weiter ausbauen. Deshalb entsteht neben dem
    bestehenden Terminal ein neues Modul mit vier zusätzlichen Umschlaggleisen, drei
    vollautomatisierten Kranen, fünf Abstellspuren zur umschlagbedingten
    Zwischenabstellung von Containern sowie je eine Fahr-, Lade- und Rückfahrspur.
    Die Investitionskosten in Höhe von 148 Millionen Euro werden neben der Deutschen
    Bahn auch vom Bund und der EU getragen. Den symbolischen Spatenstich begleiteten
    unter anderem Berthold Huber (Vorstand Infrastruktur der DB AG), Andreas Schulz
    (Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Umschlaggesellschaft
    Schiene-Straße mbH) und Rainer Braig (Bürgermeister der Gemeinde Dornstadt).

    "Mit dem Ausbau des Terminals in Dornstadt schaffen wir mehr Verladekapazität
    und verlagern Güterverkehr von der Straße auf die Schiene, damit Güter lediglich
    auf der letzten Meile durch LKW transportiert werden müssen. 22,4 Millionen
    LKW-Kilometer können von der Straße auf die Schiene verlagert werden, das bringt
    eine Einsparung von rund 6,8 Millionen Liter Diesel sowie 16.790 Tonnen CO2 pro
    Jahr," so Berthold Huber, Vorstand Infrastruktur DB AG.

    Leiserer Umschlag durch Soft-Landing-Technologie

    Der Schienengüterverkehr gilt als umweltfreundlichster Verkehrsträger für den
    Warentransport überhaupt. Er verursacht 87 Prozent weniger Treibhausgase pro
    Tonnenkilometer als iider Lkw-Transportï¿¼. Neben dem ökologischen Mehrwert
    ergibt sich durch das erweiterte KV-Terminal auch ein wirtschaftlicher Nutzen
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Von der Straße auf die Schiene Ausbau des Umschlagbahnhofs Ulm-Dornstadt verdoppelt Ladekapazitäten (FOTO) Der Lkw-Güterverkehr verursacht mehr als ein Viertel der gesamten Verkehrsemissionen in Deutschlandi. Damit sich das in Zukunft ändert, erweitert die Deutsche Bahn den Umschlagbahnhof Ulm-Dornstadt. Dieser ist ein zentraler Bestandteil des …