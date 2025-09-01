Von der Straße auf die Schiene
Ausbau des Umschlagbahnhofs Ulm-Dornstadt verdoppelt Ladekapazitäten (FOTO)
Dornstadt (ots) - Der Lkw-Güterverkehr verursacht mehr als ein Viertel der
gesamten Verkehrsemissionen in Deutschlandi. Damit sich das in Zukunft ändert,
erweitert die Deutsche Bahn den Umschlagbahnhof Ulm-Dornstadt. Dieser ist ein
zentraler Bestandteil des Verkehrskorridors Rhein-Donau, der sich von Straßburg
bis ans Schwarze Meer erstreckt. Auf knapp 80.000 Quadratmetern entsteht
westlich des bestehenden Terminals am Streckenabschnitt Stuttgart-Ulm ein neues
Umschlagmodul. Durch die Verlagerung des Warentransports auf die Schiene lassen
sich jährlich über 16.700 Tonnen CO2 einsparen. Die Umschlagkapazität wächst
zudem auf 300.000 Ladeeinheiten pro Jahr an. Mit dem symbolischen Spatenstich am
14. Juli 2025 startete nun offiziell die Bauphase. Das in Stuttgart ansässige
und auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen
Drees & Sommer ist für die Projektsteuerung zuständig. Die neue Anlage soll bis
2028 in Betrieb gehen.
Am Umschlagbahnhof Dornstadt-Ulm fahren derzeit täglich bis zu 14 Güterzüge an
und ab - Tendenz steigend. Doch mit dem wachsenden Bedarf an
umweltfreundlicheren Transportwegen will die Deutsche Bahn (DB) die Kapazitäten
im kombinierten Verkehr (KV) weiter ausbauen. Deshalb entsteht neben dem
bestehenden Terminal ein neues Modul mit vier zusätzlichen Umschlaggleisen, drei
vollautomatisierten Kranen, fünf Abstellspuren zur umschlagbedingten
Zwischenabstellung von Containern sowie je eine Fahr-, Lade- und Rückfahrspur.
Die Investitionskosten in Höhe von 148 Millionen Euro werden neben der Deutschen
Bahn auch vom Bund und der EU getragen. Den symbolischen Spatenstich begleiteten
unter anderem Berthold Huber (Vorstand Infrastruktur der DB AG), Andreas Schulz
(Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Umschlaggesellschaft
Schiene-Straße mbH) und Rainer Braig (Bürgermeister der Gemeinde Dornstadt).
"Mit dem Ausbau des Terminals in Dornstadt schaffen wir mehr Verladekapazität
und verlagern Güterverkehr von der Straße auf die Schiene, damit Güter lediglich
auf der letzten Meile durch LKW transportiert werden müssen. 22,4 Millionen
LKW-Kilometer können von der Straße auf die Schiene verlagert werden, das bringt
eine Einsparung von rund 6,8 Millionen Liter Diesel sowie 16.790 Tonnen CO2 pro
Jahr," so Berthold Huber, Vorstand Infrastruktur DB AG.
Leiserer Umschlag durch Soft-Landing-Technologie
Der Schienengüterverkehr gilt als umweltfreundlichster Verkehrsträger für den
Warentransport überhaupt. Er verursacht 87 Prozent weniger Treibhausgase pro
Tonnenkilometer als iider Lkw-Transportï¿¼. Neben dem ökologischen Mehrwert
ergibt sich durch das erweiterte KV-Terminal auch ein wirtschaftlicher Nutzen
