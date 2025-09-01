Diese 4 Aktien haben eines gemeinsam: Gute Aussichten im September

Während sich viele Investoren wegen Konjunktursorgen und Zinsängsten zurückhalten, sehen Analysten gerade jetzt Einstiegsmöglichkeiten. Vier Werte stechen hervor und schaffen es auf die Conviction List von Warburg Research. Werte also, von denen die Analysten derzeit besonders überzeugt sind.



Nach einem Kursverlust von einem Drittel in den vergangenen 6 Monaten sind die Herzogenauracher auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf - so das Fazit der Analysten von Warburg Research.

Die Aktie wird mit einem Bewertungsabschlag von rund 60 Prozent zum US-Rivalen Nike gehandelt – so günstig wie nie. Während Adidas im ersten Halbjahr zweistellig wuchs, kämpfte Nike zuletzt mit zweistelligen Umsatzrückgängen. Dass das Management bislang an seiner vorsichtigen Prognose festhält, liegt an Unsicherheiten rund um Zölle und Konjunktur.