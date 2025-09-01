    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Adidas so günstig wie nie!

    Diese 4 Aktien haben eines gemeinsam: Gute Aussichten im September

    Immobilienkonzern LEG, Sportartikel-Primus Adidas, Baukonzern Porr und der E-Commerce-Player Platform Group sind laut den Analysten von Warburg aktuell besonders attraktiv bewertet.

    Adidas so günstig wie nie! - Diese 4 Aktien haben eines gemeinsam: Gute Aussichten im September
    Foto: Michael Hanschke - dpa

    Während sich viele Investoren wegen Konjunktursorgen und Zinsängsten zurückhalten, sehen Analysten gerade jetzt Einstiegsmöglichkeiten. Vier Werte stechen hervor und schaffen es auf die Conviction List von Warburg Research. Werte also, von denen die Analysten derzeit besonders überzeugt sind.

    adidas

    -0,24 %
    -2,88 %
    -0,86 %
    -23,58 %
    -27,75 %
    +13,25 %
    -34,62 %
    +153,30 %
    +1.678,70 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW


    Nach einem Kursverlust von einem Drittel in den vergangenen 6 Monaten sind die Herzogenauracher auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf - so das Fazit der Analysten von Warburg Research. 

    Die Aktie wird mit einem Bewertungsabschlag von rund 60 Prozent zum US-Rivalen Nike gehandelt – so günstig wie nie. Während Adidas im ersten Halbjahr zweistellig wuchs, kämpfte Nike zuletzt mit zweistelligen Umsatzrückgängen. Dass das Management bislang an seiner vorsichtigen Prognose festhält, liegt an Unsicherheiten rund um Zölle und Konjunktur.

    Spätestens mit den Neunmonatszahlen im Oktober könnte ein positiver Schub kommen. Starke Markenmomentum und der enorme Bewertungsrabatt sprechen für weiteres Potenzial.

    LEG Immobilien

    -0,21 %
    -2,58 %
    +3,39 %
    -4,40 %
    -18,04 %
    -4,93 %
    -40,00 %
    +15,60 %
    +68,23 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111


    Der Wohnungsriese LEG mit rund 172.000 Einheiten überzeugt mit stabilen Mieteinnahmen. Die Mieten legten im ersten Halbjahr um 3,2 Prozent zu, die Leerstandsquote liegt bei nur 2,4 Prozent.

    Besonders attraktiv: Der aktuelle Börsenkurs von etwa 74 Euro bedeutet einen Abschlag von rund 44 Prozent auf den Substanzwert je Aktie (EPRA NTA: 132,40 Euro). Dazu kommt eine erwartete Dividendenrendite von etwa 4 Prozent. Für Investoren, die auf Sicherheit und laufende Erträge setzen, könnte LEG eine spannende Wahl sein.

    PORR

    -0,51 %
    -2,31 %
    +1,72 %
    -0,67 %
    +116,01 %
    +159,67 %
    +156,89 %
    +116,69 %
    ISIN:AT0000609607WKN:850185


    Der österreichische Baukonzern PORR profitiert vom Boom im Infrastruktursektor. Trotz einer Kursrallye seit Herbst 2024 liegt die Aktie noch immer mehr als 27 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Hochtief oder Strabag ist PORR deutlich günstiger bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 liegt bei 10,7, während die Peer Group im Schnitt bei knapp 16 liegt. Damit sehen Analysten ein Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent. Auch bei Umsatz- und EBITDA-Multiples zeigt sich Luft nach oben.

    The Platform Group

    +1,22 %
    -1,41 %
    +15,26 %
    -11,13 %
    +15,80 %
    +96,40 %
    -67,94 %
    ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA


    Das E-Commerce-Unternehmen wächst rasant. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 40 Prozent, organisch um starke 28 Prozent. Besonders das Segment Konsumgüter legte mit plus 72 Prozent kräftig zu. Zudem stehen neue Übernahmen in der Pipeline, die das Geschäft im Pharmabereich um dreistellige Millionenumsätze erweitern könnten.

    Analysten erwarten, dass dies im dritten Quartal sogar zu einer erneuten Prognoseanhebung führt. Mit einem 2025er-KGV unter 7 wirkt die Aktie deutlich unterbewertet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


