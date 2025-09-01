    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWW International Registered AktievorwärtsNachrichten zu WW International Registered

    236 Auszubildende starten bei Boehringer Ingelheim (FOTO)

    Ingelheim (ots) -

    - Ausbildungsstart für 236 Auszubildende und dual Studierende in Ingelheim,
    Biberach und Dortmund
    - Das breite Angebot umfasst 24 Ausbildungsgänge und 15 duale Studiengänge
    - Neue Berufsbilder und eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung

    An den deutschen Standorten von Boehringer Ingelheim starten im September 236
    Nachwuchskräfte in die Arbeitswelt. Weitere sechs junge Menschen beginnen eine
    Einstiegsqualifizierung, die sie an eine Ausbildung heranführt, oder ein
    Praktikum zur Erlangung der Fachoberschulreife.

    Besonderen Wert legt Boehringer Ingelheim auf ein breites und
    zukunftsorientiertes Angebot für den Fachkräfte-Nachwuchs. So konnten die neuen
    Auszubildenden unter 24 Ausbildungsberufen und 15 dualen Studienabschlüssen
    wählen. Neben den naturwissenschaftlichen Tätigkeiten und Produktionsberufen
    bietet Boehringer Ingelheim als eines der führenden forschenden
    Pharmaunternehmen weltweit aber noch mehr: auch technische, kaufmännische und
    Gastroberufe sowie verschiedene duale Studiengänge, darunter mehrere
    IT-Spezialisierungen, gehören zum Berufe-Portfolio.

    "Die Ausbildung ist für uns ein zentraler Baustein, um die Fachkräfte von morgen
    zu fördern und gleichzeitig von den frischen Ideen und Perspektiven der jungen
    Generation zu profitieren", betont so Ralf Schnall, Ausbildungsleiter bei
    Boehringer Ingelheim. "Unsere Auszubildenden erhalten nicht nur eine fundierte
    fachliche Qualifikation, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln
    und sind dazu eingeladen von Beginn an mitzugestalten."

    Die Ausbildungsprogramme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die
    Nachwuchskräfte Schritt für Schritt an die Anforderungen der Branche
    heranzuführen. Dazu gehören intensive Einarbeitung und praxisnahe Lernmethoden -
    etwa durch laborpraktisches Lernen in naturwissenschaftlichen Projekten mit der
    Fachabteilung. Ebenso wichtig ist die individuelle Betreuung sowie die
    Integration in ein internationales Arbeitsumfeld. In allen Berufsgruppen werden
    digitale Fähigkeiten vermittelt.

    Neue Berufsbilder stehen für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung.
    So gibt es seit dem Jahr 2024 neu den Ausbildungsberuf "Fachinformatik". Im Jahr
    2025 sind die beiden Ausbildungsgänge Mediengestaltung und Veranstaltungstechnik
    sowie die Studiengänge "BWL Handel" und "BWL Medien- und
    Kommunikationswirtschaft" hinzugekommen. Die technischen Berufe und die
    IT-Ausbildungen und -Studiengänge nehmen anteilig zu.

    Verteilung nach Standorten

    Am Stammsitz des Unternehmens in Ingelheim starten im September 2025 147 junge
    Talente ins Berufsleben. In Biberach, dem weltweit größten Forschungs- und
    Entwicklungszentrum und Biopharma-Standort von Boehringer Ingelheim, beginnen 85
    junge Menschen ihre Ausbildung. Bei Boehringer Ingelheim am Standort Dortmund
    sind es vier Auszubildende.

    Insgesamt bildet Boehringer Ingelheim deutschlandweit verteilt auf vier
    Ausbildungsjahrgänge rund 740 Auszubildende aus.

    Vielfältige Informationsangebote

    Interessiert an einer Ausbildung bei Boehringer Ingelheim? Die Website https://w
    ww.boehringer-ingelheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2Fwww.meine-
    zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de zeigt, welche Möglichkeiten es gibt und
    welche Zusatzangebote Boehringer Ingelheim als Arbeitgeber bietet. Über das
    Jobportal können sich Interessierte für einen Ausbildungs- oder dualen
    Studienplatz mit Beginn 2026 bewerben.

    Boehringer Ingelheim

    Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
    Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
    Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
    die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
    medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
    nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
    entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen
    über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere
    Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-ingelheim.com/de/disclai
    mer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com .

    Pressekontakt:

    Boehringer Ingelheim
    Corporate Communications
    Eva Freitag
    55216 Ingelheim
    Telefon: 06132 - 77 95164
    E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6107677
    OTS: Boehringer Ingelheim




