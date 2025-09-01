236 Auszubildende starten bei Boehringer Ingelheim (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Ausbildungsstart für 236 Auszubildende und dual Studierende in Ingelheim,

Biberach und Dortmund

- Das breite Angebot umfasst 24 Ausbildungsgänge und 15 duale Studiengänge

- Neue Berufsbilder und eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung



An den deutschen Standorten von Boehringer Ingelheim starten im September 236

Nachwuchskräfte in die Arbeitswelt. Weitere sechs junge Menschen beginnen eine

Einstiegsqualifizierung, die sie an eine Ausbildung heranführt, oder ein

Praktikum zur Erlangung der Fachoberschulreife.





Besonderen Wert legt Boehringer Ingelheim auf ein breites und

zukunftsorientiertes Angebot für den Fachkräfte-Nachwuchs. So konnten die neuen

Auszubildenden unter 24 Ausbildungsberufen und 15 dualen Studienabschlüssen

wählen. Neben den naturwissenschaftlichen Tätigkeiten und Produktionsberufen

bietet Boehringer Ingelheim als eines der führenden forschenden

Pharmaunternehmen weltweit aber noch mehr: auch technische, kaufmännische und

Gastroberufe sowie verschiedene duale Studiengänge, darunter mehrere

IT-Spezialisierungen, gehören zum Berufe-Portfolio.



"Die Ausbildung ist für uns ein zentraler Baustein, um die Fachkräfte von morgen

zu fördern und gleichzeitig von den frischen Ideen und Perspektiven der jungen

Generation zu profitieren", betont so Ralf Schnall, Ausbildungsleiter bei

Boehringer Ingelheim. "Unsere Auszubildenden erhalten nicht nur eine fundierte

fachliche Qualifikation, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln

und sind dazu eingeladen von Beginn an mitzugestalten."



Die Ausbildungsprogramme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die

Nachwuchskräfte Schritt für Schritt an die Anforderungen der Branche

heranzuführen. Dazu gehören intensive Einarbeitung und praxisnahe Lernmethoden -

etwa durch laborpraktisches Lernen in naturwissenschaftlichen Projekten mit der

Fachabteilung. Ebenso wichtig ist die individuelle Betreuung sowie die

Integration in ein internationales Arbeitsumfeld. In allen Berufsgruppen werden

digitale Fähigkeiten vermittelt.



Neue Berufsbilder stehen für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung.

So gibt es seit dem Jahr 2024 neu den Ausbildungsberuf "Fachinformatik". Im Jahr

2025 sind die beiden Ausbildungsgänge Mediengestaltung und Veranstaltungstechnik

sowie die Studiengänge "BWL Handel" und "BWL Medien- und

Kommunikationswirtschaft" hinzugekommen. Die technischen Berufe und die

IT-Ausbildungen und -Studiengänge nehmen anteilig zu.



Verteilung nach Standorten



Am Stammsitz des Unternehmens in Ingelheim starten im September 2025 147 junge

Talente ins Berufsleben. In Biberach, dem weltweit größten Forschungs- und

Entwicklungszentrum und Biopharma-Standort von Boehringer Ingelheim, beginnen 85

junge Menschen ihre Ausbildung. Bei Boehringer Ingelheim am Standort Dortmund

sind es vier Auszubildende.



Insgesamt bildet Boehringer Ingelheim deutschlandweit verteilt auf vier

Ausbildungsjahrgänge rund 740 Auszubildende aus.



Vielfältige Informationsangebote



Interessiert an einer Ausbildung bei Boehringer Ingelheim? Die Website https://w

ww.boehringer-ingelheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2Fwww.meine-

zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de zeigt, welche Möglichkeiten es gibt und

welche Zusatzangebote Boehringer Ingelheim als Arbeitgeber bietet. Über das

Jobportal können sich Interessierte für einen Ausbildungs- oder dualen

Studienplatz mit Beginn 2026 bewerben.



Boehringer Ingelheim



Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den

Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten

Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf

die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885

nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen

über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere

Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-ingelheim.com/de/disclai

mer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com .



Pressekontakt:



Boehringer Ingelheim

Corporate Communications

Eva Freitag

55216 Ingelheim

Telefon: 06132 - 77 95164

E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6107677

OTS: Boehringer Ingelheim







