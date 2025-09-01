Breites Ausbildungsangebot
236 Auszubildende starten bei Boehringer Ingelheim (FOTO)
Ingelheim (ots) -
- Ausbildungsstart für 236 Auszubildende und dual Studierende in Ingelheim,
Biberach und Dortmund
- Das breite Angebot umfasst 24 Ausbildungsgänge und 15 duale Studiengänge
- Neue Berufsbilder und eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung
An den deutschen Standorten von Boehringer Ingelheim starten im September 236
Nachwuchskräfte in die Arbeitswelt. Weitere sechs junge Menschen beginnen eine
Einstiegsqualifizierung, die sie an eine Ausbildung heranführt, oder ein
Praktikum zur Erlangung der Fachoberschulreife.
- Ausbildungsstart für 236 Auszubildende und dual Studierende in Ingelheim,
Biberach und Dortmund
- Das breite Angebot umfasst 24 Ausbildungsgänge und 15 duale Studiengänge
- Neue Berufsbilder und eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung
An den deutschen Standorten von Boehringer Ingelheim starten im September 236
Nachwuchskräfte in die Arbeitswelt. Weitere sechs junge Menschen beginnen eine
Einstiegsqualifizierung, die sie an eine Ausbildung heranführt, oder ein
Praktikum zur Erlangung der Fachoberschulreife.
Besonderen Wert legt Boehringer Ingelheim auf ein breites und
zukunftsorientiertes Angebot für den Fachkräfte-Nachwuchs. So konnten die neuen
Auszubildenden unter 24 Ausbildungsberufen und 15 dualen Studienabschlüssen
wählen. Neben den naturwissenschaftlichen Tätigkeiten und Produktionsberufen
bietet Boehringer Ingelheim als eines der führenden forschenden
Pharmaunternehmen weltweit aber noch mehr: auch technische, kaufmännische und
Gastroberufe sowie verschiedene duale Studiengänge, darunter mehrere
IT-Spezialisierungen, gehören zum Berufe-Portfolio.
"Die Ausbildung ist für uns ein zentraler Baustein, um die Fachkräfte von morgen
zu fördern und gleichzeitig von den frischen Ideen und Perspektiven der jungen
Generation zu profitieren", betont so Ralf Schnall, Ausbildungsleiter bei
Boehringer Ingelheim. "Unsere Auszubildenden erhalten nicht nur eine fundierte
fachliche Qualifikation, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln
und sind dazu eingeladen von Beginn an mitzugestalten."
Die Ausbildungsprogramme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die
Nachwuchskräfte Schritt für Schritt an die Anforderungen der Branche
heranzuführen. Dazu gehören intensive Einarbeitung und praxisnahe Lernmethoden -
etwa durch laborpraktisches Lernen in naturwissenschaftlichen Projekten mit der
Fachabteilung. Ebenso wichtig ist die individuelle Betreuung sowie die
Integration in ein internationales Arbeitsumfeld. In allen Berufsgruppen werden
digitale Fähigkeiten vermittelt.
Neue Berufsbilder stehen für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung.
So gibt es seit dem Jahr 2024 neu den Ausbildungsberuf "Fachinformatik". Im Jahr
2025 sind die beiden Ausbildungsgänge Mediengestaltung und Veranstaltungstechnik
sowie die Studiengänge "BWL Handel" und "BWL Medien- und
Kommunikationswirtschaft" hinzugekommen. Die technischen Berufe und die
IT-Ausbildungen und -Studiengänge nehmen anteilig zu.
Verteilung nach Standorten
Am Stammsitz des Unternehmens in Ingelheim starten im September 2025 147 junge
Talente ins Berufsleben. In Biberach, dem weltweit größten Forschungs- und
Entwicklungszentrum und Biopharma-Standort von Boehringer Ingelheim, beginnen 85
junge Menschen ihre Ausbildung. Bei Boehringer Ingelheim am Standort Dortmund
sind es vier Auszubildende.
Insgesamt bildet Boehringer Ingelheim deutschlandweit verteilt auf vier
Ausbildungsjahrgänge rund 740 Auszubildende aus.
Vielfältige Informationsangebote
Interessiert an einer Ausbildung bei Boehringer Ingelheim? Die Website https://w
ww.boehringer-ingelheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2Fwww.meine-
zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de zeigt, welche Möglichkeiten es gibt und
welche Zusatzangebote Boehringer Ingelheim als Arbeitgeber bietet. Über das
Jobportal können sich Interessierte für einen Ausbildungs- oder dualen
Studienplatz mit Beginn 2026 bewerben.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen
über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere
Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-ingelheim.com/de/disclai
mer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com .
Pressekontakt:
Boehringer Ingelheim
Corporate Communications
Eva Freitag
55216 Ingelheim
Telefon: 06132 - 77 95164
E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6107677
OTS: Boehringer Ingelheim
zukunftsorientiertes Angebot für den Fachkräfte-Nachwuchs. So konnten die neuen
Auszubildenden unter 24 Ausbildungsberufen und 15 dualen Studienabschlüssen
wählen. Neben den naturwissenschaftlichen Tätigkeiten und Produktionsberufen
bietet Boehringer Ingelheim als eines der führenden forschenden
Pharmaunternehmen weltweit aber noch mehr: auch technische, kaufmännische und
Gastroberufe sowie verschiedene duale Studiengänge, darunter mehrere
IT-Spezialisierungen, gehören zum Berufe-Portfolio.
"Die Ausbildung ist für uns ein zentraler Baustein, um die Fachkräfte von morgen
zu fördern und gleichzeitig von den frischen Ideen und Perspektiven der jungen
Generation zu profitieren", betont so Ralf Schnall, Ausbildungsleiter bei
Boehringer Ingelheim. "Unsere Auszubildenden erhalten nicht nur eine fundierte
fachliche Qualifikation, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln
und sind dazu eingeladen von Beginn an mitzugestalten."
Die Ausbildungsprogramme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die
Nachwuchskräfte Schritt für Schritt an die Anforderungen der Branche
heranzuführen. Dazu gehören intensive Einarbeitung und praxisnahe Lernmethoden -
etwa durch laborpraktisches Lernen in naturwissenschaftlichen Projekten mit der
Fachabteilung. Ebenso wichtig ist die individuelle Betreuung sowie die
Integration in ein internationales Arbeitsumfeld. In allen Berufsgruppen werden
digitale Fähigkeiten vermittelt.
Neue Berufsbilder stehen für eine zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung.
So gibt es seit dem Jahr 2024 neu den Ausbildungsberuf "Fachinformatik". Im Jahr
2025 sind die beiden Ausbildungsgänge Mediengestaltung und Veranstaltungstechnik
sowie die Studiengänge "BWL Handel" und "BWL Medien- und
Kommunikationswirtschaft" hinzugekommen. Die technischen Berufe und die
IT-Ausbildungen und -Studiengänge nehmen anteilig zu.
Verteilung nach Standorten
Am Stammsitz des Unternehmens in Ingelheim starten im September 2025 147 junge
Talente ins Berufsleben. In Biberach, dem weltweit größten Forschungs- und
Entwicklungszentrum und Biopharma-Standort von Boehringer Ingelheim, beginnen 85
junge Menschen ihre Ausbildung. Bei Boehringer Ingelheim am Standort Dortmund
sind es vier Auszubildende.
Insgesamt bildet Boehringer Ingelheim deutschlandweit verteilt auf vier
Ausbildungsjahrgänge rund 740 Auszubildende aus.
Vielfältige Informationsangebote
Interessiert an einer Ausbildung bei Boehringer Ingelheim? Die Website https://w
ww.boehringer-ingelheim.com/de/disclaimer/external?path=https%3A%2F%2Fwww.meine-
zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de zeigt, welche Möglichkeiten es gibt und
welche Zusatzangebote Boehringer Ingelheim als Arbeitgeber bietet. Über das
Jobportal können sich Interessierte für einen Ausbildungs- oder dualen
Studienplatz mit Beginn 2026 bewerben.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen
über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere
Zukunft. Erfahren Sie mehr unter https://www.boehringer-ingelheim.com/de/disclai
mer/market?path=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.com .
Pressekontakt:
Boehringer Ingelheim
Corporate Communications
Eva Freitag
55216 Ingelheim
Telefon: 06132 - 77 95164
E-Mail: mailto:press@boehringer-ingelheim.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6631/6107677
OTS: Boehringer Ingelheim
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte